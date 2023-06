Gentechnik in Lebensmitteln: EU-Kommission plant deutliche Lockerung

Werbung

Heute im Fokus

Bank of Japan hält an lockerer Geldpolitik fest. Anteilseigner von Deutsche Wohnen gegen Sonderprüfung eines Milliardenkredits an Vonovia. Fitch hebt Airbus-Rating auf 'A-'von 'BBB+' an - Ausblick stabil. Adobe schraubt Ausblick hoch.