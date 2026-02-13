Gentian Diagnostics ASA Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher
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Gentian Diagnostics ASA Registered hat am 09.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Gentian Diagnostics ASA Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,29 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,130 NOK je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Gentian Diagnostics ASA Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,23 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 49,8 Millionen NOK im Vergleich zu 43,6 Millionen NOK im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.net
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