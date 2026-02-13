Gentian Diagnostics ASA Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

10.07.26 06:35 Uhr

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Gentian Diagnostics ASA Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,23 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 49,8 Millionen NOK im Vergleich zu 43,6 Millionen NOK im Vorjahresquartal.

Gentian Diagnostics ASA Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,29 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,130 NOK je Aktie gewesen.

Gentian Diagnostics ASA Registered hat am 09.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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