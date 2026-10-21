Gentian Diagnostics ASA Registered legte Quartalsergebnis vor
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Gentian Diagnostics ASA Registered hat am 20.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,48 NOK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,260 NOK je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22,06 Prozent auf 51,1 Millionen NOK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 41,8 Millionen NOK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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