Genug Unterschriften für Berliner Volksentscheid zu Deutsche Wohnen

BERLIN (Dow Jones)--Die Berliner Bürgerinitiative "Deutsche Wohnen & Co. enteignen" hat nach eigenen Angaben genügend Unterschriften für einen Volksentscheid gesammelt. Sprecher Rouzbeh Taheri sagte am Freitag im Inforadio vom RBB, bis Donnerstagnachmittag seien bereits mehr als 320.000 Unterschriften zusammengekommen.

"Damit haben wir den Rekord der bisherigen Volksbegehren in Berlin übertroffen", so Taheri. "Auf jeden Fall haben wir es geschafft - das können wir jetzt schon feststellen."

Um einen Volksentscheid durchzusetzen, braucht die Initiative 175.000 gültige Unterschriften. Erreicht sie diese, können die Berliner am 26. September über eine Enteignung großer Wohnungsunternehmen abstimmen.

Die Initiative "Deutsche Wohnen & Co. enteignen" fordert von der Politik eine Vergesellschaftung aller Immobilienunternehmen mit mehr als 3.000 Wohnungen im Land Berlin. Davon wären rund 200.000 Wohnungen betroffen, von denen die meisten Deutsche Wohnen gehören.

Taheri sagte dem RBB, er rechne mit einem positiven Ergebnis eines möglichen Volksentscheids.

"Der Druck wird so groß sein, dass der zukünftige Senat nicht darum herum kommen wird, ein Vergesellschaftungsgesetz zu erarbeiten", sagte er. Der Sprecher der Initiative erinnerte an den Wasser-Volksentscheid vor zehn Jahren. "Auch wenn er damals unverbindlich war, führte er am Ende dazu, dass die Wasserbetriebe rekommunalisiert wurden und alle Berlinerinnen und Berliner weniger für ihr Wasser bezahlen, bei gleicher Qualität. Und dies wird auch diesmal der Fall sein." Die Mieterbewegung sei stark und selbstbewusst genug, um auch die künftige Regierung unter Druck zu setzen, so Taheri.

Der Berliner Senat steht angesichts der angespannten Wohnungssituation in Berlin unter Druck. Die schwierige Lage dürfte zu einem Hauptthema bei den Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus werden, bei denen der rot-rot-grüne Senat auf eine weitere Amtszeit hofft.

Der Berliner Senat hat in den vergangenen Jahren verschiedene Maßnahmen versucht, wie etwa den Berliner Mietendeckel und höhere Hürden für die Umwandlung von Miets- in Eigentumswohnungen. Allerdings ist der Mietendeckel, der Mietobergrenzen und bei überteuerten Wohnungen Mietabsenkungen gesetzlich vorschrieb, jüngst vom Bundesverfassungsgericht gekippt worden.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/mgo

(END) Dow Jones Newswires

June 25, 2021 07:22 ET (11:22 GMT)