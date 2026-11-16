Genus Power Infrastructures stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Genus Power Infrastructures hat am 14.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 5,73 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,17 INR je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,43 Prozent auf 11,33 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Genus Power Infrastructures 11,49 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion Finanzen.net