GEO JS Tech Group informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

GEO JS Tech Group ließ sich am 23.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat GEO JS Tech Group die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Umsatz lag bei 0,2 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 380,0 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 138,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 0,43 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 0,18 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net