DAX24.081 +5,1%Est505.913 +5,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2400 -1,4%Nas22.635 +2,8%Bitcoin60.888 -0,2%Euro1,1667 ±0,0%Öl97,13 +0,4%Gold4.723 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Allianz 840400 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Siemens 723610 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Waffenruhe im Nahost-Konflikt bröckelt: DAX startet tiefer -- Asiens Börsen mit Verlusten -- Straße von Hormus im Blick - Ölpreis steigt -- Elmos Semiconductor, Gold, Ölaktien im Fokus
Top News
Gerresheimer-Aktie muss SDAX verlassen - Shelly übernimmt Gerresheimer-Aktie muss SDAX verlassen - Shelly übernimmt
Waffenruhe auf der Kippe: DAX dürfte wieder unter 24.000 Punkte fallen - Straße von Hormus im Fokus Waffenruhe auf der Kippe: DAX dürfte wieder unter 24.000 Punkte fallen - Straße von Hormus im Fokus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Geopolitik

Akien von Shell, BP & Chevron im Blick: Brüchige Waffenruhe im Iran - Exxon warnt vor Gewinnrückgang

09.04.26 08:48 Uhr
Shell, BP & Co im Fokus: Ölpreis steigt wegen brüchiger Feuerpause wieder - Exxon enttäuscht mit Gewinnsignal | finanzen.net

Die brüchige Waffenruhe im Iran-Konflikt sorgt erneut für Bewegung am Ölmarkt. Gleichzeitig signalisiert Exxon trotz hoher Ölpreise einen schwächeren Quartalsgewinn.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BP plc (British Petrol)
6,58 EUR 0,05 EUR 0,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Chevron Corp.
166,04 EUR 2,66 EUR 1,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)
134,24 EUR 0,86 EUR 0,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Shell (ex Royal Dutch Shell)
39,59 EUR 0,59 EUR 1,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rohstoffe
Erdgaspreis - Natural Gas
2,72 USD USD -0,04%
News
Ölpreis (Brent)
97,13 USD 0,43 USD 0,44%
News
Ölpreis (WTI)
97,49 USD 3,08 USD 3,26%
News

• Waffenruhe im Iran-Konflikt steht auf der Kippe, Ölpreise steigen wieder deutlich
• Exxon erwartet schwächeren Q1-Gewinn trotz hoher Ölpreise durch Sondereffekte
Öl-Aktien stabilisieren sich nach Rücksetzer

Wackelige Waffenruhe treibt Ölpreise wieder nach oben

Die Lage am Ölmarkt bleibt hochdynamisch. Nachdem die Ankündigung einer Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran sowohl die Ölpreise als auch die Aktien der Öl-Konzerne zunächst einbrechen ließ, dreht die Stimmung nun wieder.

Laut dpa-AFX mehren sich die Zweifel an der Stabilität der Vereinbarung. Neue Drohungen aus Teheran und geopolitische Spannungen im Nahen Osten lassen eine Eskalation wieder wahrscheinlicher erscheinen. Entsprechend ziehen die Ölpreise wieder an. Auch die wichtige Straße von Hormus bleibt ein Unsicherheitsfaktor für den globalen Ölhandel.

Kriegsauswirkungen belasten Förderung und Produktion

Bereits zuvor hatte der Konflikt deutliche Spuren in der Branche hinterlassen. So musste Shell seine Förderprognose im Gasgeschäft senken, nachdem Anlagen in Katar durch einen iranischen Luftschlag beschädigt worden waren.

Auch Exxon Mobil berichtete von Produktionsausfällen, die auf den Krieg im Nahen Osten zurückzuführen sind. Zeitweise hatte die Hoffnung auf Entspannung durch die Waffenruhe die Ölpreise stark gedrückt, da die geopolitische Risikoprämie aus dem Markt wich. Nun kehrt diese Unsicherheit offenbar zurück.

Exxon signalisiert schwächeren Gewinn trotz hoher Ölpreise

Exxon selbst liefert allerdings ein differenziertes Bild: Zwar profitieren die Erlöse grundsätzlich von den gestiegenen Öl- und Gaspreisen infolge des Iran-Kriegs, dennoch dürfte der Gewinn im ersten Quartal unter dem Vorquartal liegen.

Laut Reuters belasten vor allem sogenannte Timing-Effekte aus Absicherungsgeschäften die Bilanz mit mehreren Milliarden Dollar. Diese entstehen, weil Gewinne aus physischen Lieferungen zeitlich verzögert verbucht werden. Analysten erwarten daher einen Rückgang des Quartalsgewinns auf rund 5 Milliarden US-Dollar nach 7,3 Milliarden US-Dollar im Vorquartal. Langfristig könnten sich diese Effekte jedoch wieder positiv auflösen.

Öl-Aktien stabilisieren sich nach Rücksetzer

An den Aktienmärkten zeigt sich die Unsicherheit ebenfalls. Nachdem Ölwerte im Zuge des Konflikts in den vergangenen Monaten kräftig zugelegt hatten, brachte die Waffenruhe zunächst einen Dämpfer. Aktuell deutet sich jedoch eine Stabilisierung an. Im nachbörslichen US-Handel zeigt sich die Exxon Mobil-Aktie kaum verändert bei 156,39 US-Dollar, während Chevron leicht um 0,13 Prozent auf 193,15 US-Dollar zulegt. In Europa zeigen sich die Papiere von Shell und BP im vorbörslichen Tradegate-Handel wenig bewegt.

Für Anleger bleibt das Umfeld damit anspruchsvoll. Die Entwicklung der Ölpreise hängt derzeit weniger von klassischen Angebots- und Nachfragefaktoren ab als von geopolitischen Risiken. Solange die Lage im Nahen Osten angespannt bleibt und die Waffenruhe jederzeit kippen kann, dürfte die Volatilität bei Öl und entsprechenden Aktien hoch bleiben.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Chevron und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: LesPalenik / Shutterstock.com, M DOGAN / Shutterstock.com

Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

DatumMeistgelesen

Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

DatumRatingAnalyst
08:16Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.04.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector PerformRBC Capital Markets
08.04.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyJefferies & Company Inc.
08.04.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector PerformRBC Capital Markets
02.04.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08:16Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.04.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyJefferies & Company Inc.
02.04.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyJefferies & Company Inc.
02.04.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
08.04.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector PerformRBC Capital Markets
08.04.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector PerformRBC Capital Markets
09.02.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector PerformRBC Capital Markets
06.02.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) NeutralUBS AG
05.02.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
26.08.2020Shell (Royal Dutch Shell) (A) UnderweightBarclays Capital
29.11.2017Shell B SellCitigroup Corp.
29.11.2017Shell (Royal Dutch Shell) (A) SellCitigroup Corp.
29.11.2017Shell B SellCitigroup Corp.
30.01.2015Royal Dutch Shell Grou b SellS&P Capital IQ

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Shell (ex Royal Dutch Shell) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen