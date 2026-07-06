Defence-Titel wieder en vogue: DroneShield-Aktie profitiert von starker Anlegernachfrage
Die DroneShield-Aktie legt am Mittwoch zu, während Verteidigungs- und Drohnentechnologie-Werte erneut gefragt sind.
Werte in diesem Artikel
- DroneShield-Aktie am Mittwoch im Vorwärtsgang
- Der Kursgewinn folgt reger Nachfrage nach Verteidigungswerten am Markt
- Seit Mai belasten ASIC-Ermittlungen die Kursstabilität der Aktie
Die Aktie von DroneShield hat am Mittwoch an der Börse in Syndney 3,49 Prozent höher bei 2,37 australischen Dollar geschlossen und profitierte damit von einem Marktumfeld, in dem Verteidigungs- und Drohnentitel zuletzt verstärkt gefragt sind.
Verteidigungswerte im Aufwind
Der Kursgewinn von DroneShield fällt in eine Phase, in der die eskalierten Spannungen rund um die Straße von Hormus das Anlegerinteresse an Drohnen- und Verteidigungstechnologie-Werten allgemein befeuert haben. Nach US-Angriffen auf iranische Ziele Anfang Juli und dem Ende der im Frühjahr vereinbarten Waffenruhe rückten Rüstungs- und Drohnenwerte verstärkt in den Fokus der Anleger, wie ein Bericht des auf Verteidigungstechnologie spezialisierten Themen-ETFs JEDI von Defiance ETFs zeigt, aus dem TipRanks zitiert.
Laut Defiance flossen Verteidigungs-ETFs allein 2026 rund 9 Milliarden US-Dollar an Nettomittelzuflüssen zu, das verwaltete Vermögen der Kategorie kletterte auf rund 42 Milliarden US-Dollar. DroneShield selbst zählt nicht zu den Positionen des Fonds, der Kursgewinn lässt sich daher nur als Teil eines breiteren Sektor-Trends einordnen, nicht als direkte Folge der ETF-Entwicklung.
Aktie bleibt volatil
DroneShield zählt bereits seit Monaten zu den schwankungsstärksten Werten im Verteidigungssektor. Seit Mai 2026 untersucht die australische Finanzaufsichtsbehörde ASIC Aktienverkäufe ehemaliger Führungskräfte aus dem November 2025 sowie damit verbundene Unternehmensmeldungen, was immer wieder für Verunsicherung unter Anlegern gesorgt hat. Die aktuelle Kursbewegung reiht sich damit in ein Muster häufiger, teils gegenläufiger Ausschläge ein.
Anleger dürften weiter beobachten, ob sich die positive Stimmung für Verteidigungswerte hält und wie sich die laufende ASIC-Untersuchung auf das Vertrauen in die DroneShield-Aktie auswirkt.
Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: Droneshield
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