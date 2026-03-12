DAX23.646 +0,2%Est505.767 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6900 +5,7%Nas22.312 -1,8%Bitcoin63.791 +4,2%Euro1,1477 -0,4%Öl99,12 -2,6%Gold5.109 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 BASF BASF11 BioNTech (ADRs) A2PSR2 TUI TUAG50 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Zalando ZAL111 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Krieg und Zinssorgen: DAX holt Verluste auf -- US-Börsen fester erwartet -- Adobe sucht neuen Chef - Zahlen übertreffen Erwartungen -- Shell, BP, Porsche, Rüstungsaktien, Bitcoin & Co. im Fokus
Top News
Hot Stocks heute: Ölpreis über 100$ - Diese Energie-Aktien profitieren jetzt | Adobe unter Druck Hot Stocks heute: Ölpreis über 100$ - Diese Energie-Aktien profitieren jetzt | Adobe unter Druck
Stellantis-Aktie gibt nach: Autobauer will wohl chinesische Hersteller für Europa-Investitionen gewinnen Stellantis-Aktie gibt nach: Autobauer will wohl chinesische Hersteller für Europa-Investitionen gewinnen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Geopolitik, Zahlen & Co.

Rüstungsaktien wie TKMS, RENK, HENSOLDT und Rheinmetall mehrheitlich gefragt: Das treibt die Kurse

12.03.26 19:33 Uhr
Rüstungsaktien im Blick: Kursentwicklung bei TKMS, RENK, HENSOLDT und TKMS nach Konkurrenz-Zahlen | finanzen.net

Deutsche Rüstungsaktien haben zur Wochenmitte nach Zahlen von Rheinmetall deutlich nachgegeben. So steht es am Donnerstag um die Titel.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
78,50 EUR -0,25 EUR -0,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Leonardo S.p.a.
63,82 EUR -1,18 EUR -1,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RENK
54,68 EUR -0,46 EUR -0,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.598,50 EUR 45,50 EUR 2,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
90,40 EUR 0,80 EUR 0,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Rheinmetall-Aktie nach Zahlen unter Druck
• Jahreszahlen des Branchenprimus bleiben hinter Erwartungen zurück
• Kapazitätsfragen und geopolitische Signale beeinflussen die Kursentwicklung im Sektor

Wer­bung

Rüstungsaktien im Fokus

Nach den jüngsten Kursanstiegen haben deutsche Rüstungsaktien im Mittwochshandel deutlich nachgegeben. Die Rheinmetall-Aktie verlor letztlich 8,02 Prozent auf 1.520,50 Euro. Papiere von RENK gaben im XETRA-Handel letztlich 1,75 Prozent auf 54,33 Euro nach. Auch HENSOLDT rutschten um 1,74 Prozent auf 76,20 Euro ab, während die Aktien von thyssenkrupp Marine Systems um 4,73 Prozent auf 89,65 Euro abrutschten.

Am Donnerstag zeigten sich überwiegend klare Aufschläge: Im XETRA-Handel notierte die Rheinmetall-Aktie 1,97 Prozent höher bei 1.550,50 Euro, während die RENK-Aktie um 0,53 Prozent auf 54,62 Euro anzog. Papiere von HENSOLDT notierten 3,15 Prozent im Plus bei 78,60 Euro, während sich die TKMS-Aktie als einzige mit -0,5 Prozent auf 89,20 Euro auf rotem Terrain zeigte.

Leonardo-Zahlen stützen

Ein überzeugender Ausblick des italienischen Branchenunternehmens Leonardo lieferte in Zeiten der weiter schwelenden Nahost-Konflikts einen bedeutenden Impuls dazu. Die Titel der Italiener gaben im Sektor die Richtung vor mit einem Kurssprung von zuletzt 5,76 Prozent auf 63,92 Euro.

Wer­bung

JPMorgan-Analyst David Perry verwies bei Leonardo auf neue Zielsetzungen bis 2030, die "sehr deutlich über dem Analystenkonsens" lägen. Er betonte außerdem, dass die Zielsetzungen der Italiener einige weitere Treiber noch nicht berücksichtigt hätten. Perry erwähnte dabei Zukäufe wie die anstehende Übernahme von Iveco Defence Vehicles und einen potenziell anziehenden US-Verteidigungshaushalt.

Jahreszahlen von Rheinmetall

Ein zentraler Grund für die Schwäche im Sektor zur Wochenmitte waren unterdessen noch der Branchenprimus Rheinmetall gewesen. Der Konzern hatte seine Jahreszahlen veröffentlicht und blieb dabei hinter den Erwartungen des Marktes zurück. Da Rheinmetall häufig als Orientierung für kleinere Wettbewerber gilt, wirken sich Enttäuschungen beim Schwergewicht auch auf andere Rüstungswerte aus.

Zwar stellte das Unternehmen für 2026 ein deutliches Umsatzwachstum in Aussicht, beim operativen Ergebnis konnten die Prognosen der Analysten jedoch nicht erreicht werden. Zusätzlich belasteten höhere Steuerzahlungen sowie steigende Investitionsausgaben den Nettogewinn. Am Markt wächst daher die Sorge, dass die zuletzt sehr hohen Wachstumserwartungen möglicherweise zu optimistisch bewertet wurden.

Wer­bung

Strukturelle Faktoren im Blick

Auch strukturelle Faktoren sorgen für Zurückhaltung unter Anlegern. In der Branche steht weiterhin im Fokus, wie schnell Rekordaufträge tatsächlich in Umsatz umgesetzt werden können. Bei HENSOLDT zeigt sich zunehmend, dass zwischen Auftragseingang und Erlösrealisierung Zeit vergeht.

Ähnlich äußerte sich auch das Management von RENK. Demnach benötigt der Ausbau der Produktionskapazitäten Zeit. Deutliche Umsatzsprünge über die Marke von zwei Milliarden Euro seien erst ab 2028 realistisch. Für Investoren, die bereits kurzfristig - etwa im Jahr 2026 - mit starken Ergebnissprüngen gerechnet hatten, wirkt diese Perspektive dämpfend.

Geopolitisches Umfeld

Neben unternehmensspezifischen Themen spielt auch das geopolitische Umfeld eine Rolle für die Kursentwicklung. So reagieren die Märkte derzeit zum Beispiel sensibel auf Nachrichten rund um den Krieg im Nahen Osten. Während Nachrichten, die darauf hindeuten, dass geopolitische Konflikte noch lange andauern könnten, die Kurse der Rüstungsaktien steigen lassen können, können Berichte über mögliche Friedensinitiativen in größeren Konfliktregionen die Erwartung einer dauerhaft besonders starken Nachfrage nach Rüstungsgütern abschwächen und für Kursverluste sorgen.

Redaktion finanzen.net mit Material von dpa (AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf HENSOLDT

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HENSOLDT

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com, Postmodern Studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
10:26Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.03.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
12.03.2026Rheinmetall KaufenDZ BANK
12.03.2026Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
11.03.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
10:26Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.03.2026Rheinmetall KaufenDZ BANK
12.03.2026Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
11.03.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
11.03.2026Rheinmetall OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
12.03.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
11.02.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
24.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
19.11.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
19.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen