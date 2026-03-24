Geopolitische Signale

Fallende Ölpreise setzen die Aktien großer Energiekonzerne unter Druck. Auslöser sind geopolitische Signale und neue Erwartungen am Rohstoffmarkt.

• Ölpreisrückgang belastet Energiewerte

• Geopolitische Signale treiben Marktbewegung

• Sorgen über Angebot und Nachfrage nehmen zu



Wer­bung Wer­bung

Am Mittwoch steht der Energiesektor unter Druck. Nachdem die Spannungen im Nahen Osten die Notierungen für Rohöl monatelang in die Höhe getrieben hatten, sorgt eine überraschende diplomatische Dynamik nun für eine scharfe Korrektur. Die großen Ölkonzerne wie Shell, ExxonMobil und Chevron verzeichnen deutliche Kursabschläge, da Anleger auf ein Ende der kriegsbedingten Preisaufschläge wetten.

In London sackt die Shell-Aktie zeitweise um 0,79 Prozent auf 34,33 GBP ab. ExxonMobil-Titel verlieren vorbörslich an der NYSE 1,34 Prozent auf 163,17 US-Dollar, Chevron verliert unterdessen 1,28 Prozent auf 204,15 US-Dollar, während Occidental Petroleum 1,95 Prozent schwächer bei 60,06 US-Dollar notiert.

Trumps 15-Punkte-Plan setzt Ölpreis unter Druck

Der primäre Auslöser für den aktuellen Ausverkauf ist die Nachricht über einen umfassenden 15-Punkte-Plan der US-Regierung zur Beendigung des Iran-Konflikts. Berichten zufolge signalisierte Präsident Donald Trump eine grundsätzliche Einigung in Kernfragen, was Spekulanten dazu veranlasste, ihre Absicherungen gegen Lieferausfälle massiv aufzulösen. Die Sorte Brent fiel infolgedessen zeitweise unter die psychologisch wichtige Marke von 100 US-Dollar, während das US-Leichtöl WTI auf etwa 89 US-Dollar nachgab. Dieser "geopolitische Abschlag" trifft die Aktien der Ölmultis direkt, da deren Rekordgewinne der letzten Quartale eng mit dem hohen Preisniveau verknüpft waren.

Wer­bung Wer­bung

Skepsis der Industrie trotz diplomatischer Signale

Trotz der Euphorie an den Börsen zeigen sich die Konzernleitungen der Ölriesen zurückhaltend. Chevron-CEO Mike Wirth warnte erst kürzlich davor, dass die Märkte auf Basis dürftiger Informationen handeln würden. Er betonte, dass selbst bei einer schnellen diplomatischen Lösung die physischen Lieferketten nicht sofort wiederhergestellt seien. Besonders die Schäden an der Energieinfrastruktur in der Region und die weiterhin eingeschränkte Durchfahrt durch die Straße von Hormus stellen reale Hürden dar, die eine sofortige Normalisierung des Angebots verhindern. Diese Diskrepanz zwischen politischer Hoffnung und operativer Realität sorgt bei Aktien wie ExxonMobil und Chevron für eine erhöhte Volatilität.

Strukturelle Sorgen über Überangebot im Jahr 2026

Neben der aktuellen Krisendiplomatie rücken fundamentale Marktdaten wieder stärker in den Fokus der Investoren. Analysten weisen darauf hin, dass für den weiteren Verlauf des Jahres 2026 ein globales Überangebot drohen könnte, sollte die Produktion außerhalb der OPEC+ weiter steigen, während die Nachfrage - insbesondere aus China - stagniert. Unternehmen wie BP und Shell, die ohnehin mit der Transformation hin zu erneuerbaren Energien und schwankenden Raffineriemargen kämpfen, sehen sich nun mit der Aussicht auf dauerhaft niedrigere Rohölpreise konfrontiert. Für die Aktionäre bedeutet dies, dass die Phase der extrem hohen Aktienrückkäufe und Sonderdividenden, die durch den "Kriegs-Boom" finanziert wurden, vorerst ihr Ende finden könnte.

Claudia Stephan, Benedict Kurschat, Martina Köhler, Redaktion finanzen.net