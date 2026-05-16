GeoVax Labs: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
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GeoVax Labs präsentierte am 27.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,97 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte GeoVax Labs -8,750 USD je Aktie generiert.
Redaktion finanzen.net
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