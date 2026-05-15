GeoVax Labs: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Das EPS lag bei -2,62 USD. Ein Jahr zuvor waren -11,250 USD je Aktie erzielt worden.

GeoVax Labs hat am 14.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

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