Geplante Neuausrichtung: Aktivistischer Investor Bohli übt Kritik an Strategie der Credit Suisse

Heute im Fokus

Nach US-Inflationsdaten: DAX springt hoch -- Wall Street schließt in Grün -- Lufthansa stockt Prognose für 2022 auf -- Uniper, Deutsche Bank, Allianz, FTX im Fokus

Batteriezell-Zentrum von BMW geht in Parsdorf an den Start. Geplanter Sparten-Verkauf von LEONI für 400 Millionen Euro geplatzt. Marineschiffbausparte von thyssenkrupp weckt offenbar Investoreninteresse. VW treibt Ausbau von E-Ladenetz voran. Passagierverkehr am Frankfurter Flughafen mit Erholungstendenzen. Evonik-Chef rechnet mit weiter steigenden Kosten.