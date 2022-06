Twitter-Aktie vorbörslich höher: Elon Musk will sich Twitter-Mitarbeitern in Fragerunde stellen

Aktien in diesem Artikel Tesla 626,50 EUR

Am Donnerstag sei ein unternehmensweites Treffen geplant, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person in der Nacht zum Dienstag, die sich auf eine E-Mail von Firmenchef Parag Agrawal bezog. Der Tesla-Chef Musk werde Fragen von Twitter-Mitarbeitern beantworten. Twitter bestätigte, Musk werde an dem Treffen teilnehmen. BusinessInsider hatte zuerst von der anstehenden Veranstaltung berichtet.

Musk hat die Übernahme von Twitter im April angekündigt. Seither reißen die Schlagzeilen nicht ab. Zuletzt drohte der Milliardär den Deal abzublasen, sollte das Unternehmen nicht weitere Informationen über Falschkonten liefern. Twitter-Mitarbeiter haben immer wieder die Sorge geäußert, Musk könne die Firma destabilisieren. Bis Anfang August sollen die Twitter-Aktionäre über die Akquisition abstimmen.

Die Twitter-Aktie notiert im vorbörslichen Handel an der NYSE zeitweise 0,81 Prozent im Plus bei 37,33 US-Dollar.

New York (Reuters)

Bildquellen: Quka / Shutterstock.com, Diego Donamaria/Getty Images for SXSW