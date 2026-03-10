Geplanter Verkauf

Nestlé macht Fortschritte bei dem geplanten Verkauf von Teilen seines Wasser-Geschäft, berichtet die Financial Times (FT) unter Berufung auf namentlich nicht genannte Quellen.

Zum Wassergeschäft gehören Marken wie Perrier und San Pellegrino.

Die Investmentgruppen CD&R, KKR und PAI befinden sich laut FT in der nächsten Bieterrunde für einen Anteil von 50 Prozent an der Sparte. Dabei könnte das gesamte Geschäft mit rund 5 Milliarden Euro bewertet werden. Ein weiteres Unternehmen, Platinum Equity, hat ebenfalls Interesse an dem Deal gezeigt, schreibt die Zeitung weiter.

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Nestlé, CD&R, KKR und PAI lehnten eine Stellungnahme gegenüber der FT ab. Platinum reagierte der Zeitung zufolge nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.

An der SIX notiert die Nestlé-Aktie zeitweise 0,43 Prozent tiefer bei 75,87 Franken.

DOW JONES