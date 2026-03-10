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Geplanter Verkauf

Nestlé-Aktie etwas tiefer: Wassersparte könnte offenbar Milliardenbewertung erreichen

27.03.26 15:50 Uhr
Nestlé-Aktie etwas tiefer: Wassergeschäft könnte Milliarden wert sein | finanzen.net

Nestlé macht Fortschritte bei dem geplanten Verkauf von Teilen seines Wasser-Geschäft, berichtet die Financial Times (FT) unter Berufung auf namentlich nicht genannte Quellen.

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Zum Wassergeschäft gehören Marken wie Perrier und San Pellegrino.

Die Investmentgruppen CD&R, KKR und PAI befinden sich laut FT in der nächsten Bieterrunde für einen Anteil von 50 Prozent an der Sparte. Dabei könnte das gesamte Geschäft mit rund 5 Milliarden Euro bewertet werden. Ein weiteres Unternehmen, Platinum Equity, hat ebenfalls Interesse an dem Deal gezeigt, schreibt die Zeitung weiter.

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Nestlé, CD&R, KKR und PAI lehnten eine Stellungnahme gegenüber der FT ab. Platinum reagierte der Zeitung zufolge nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.

An der SIX notiert die Nestlé-Aktie zeitweise 0,43 Prozent tiefer bei 75,87 Franken.

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Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com, 360b / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
09:21Nestlé Equal WeightBarclays Capital
25.03.2026Nestlé NeutralUBS AG
25.03.2026Nestlé HoldDeutsche Bank AG
24.03.2026Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
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27.02.2026Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.02.2026Nestlé KaufenDZ BANK
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03.11.2025Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.10.2025Nestlé KaufenDZ BANK
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25.03.2026Nestlé NeutralUBS AG
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24.03.2026Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
18.03.2026Nestlé Sector PerformRBC Capital Markets
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24.07.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
19.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.05.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
24.04.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.

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