Nestlé-Aktie etwas tiefer: Wassersparte könnte offenbar Milliardenbewertung erreichen
Nestlé macht Fortschritte bei dem geplanten Verkauf von Teilen seines Wasser-Geschäft, berichtet die Financial Times (FT) unter Berufung auf namentlich nicht genannte Quellen.
Werte in diesem Artikel
Zum Wassergeschäft gehören Marken wie Perrier und San Pellegrino.
Die Investmentgruppen CD&R, KKR und PAI befinden sich laut FT in der nächsten Bieterrunde für einen Anteil von 50 Prozent an der Sparte. Dabei könnte das gesamte Geschäft mit rund 5 Milliarden Euro bewertet werden. Ein weiteres Unternehmen, Platinum Equity, hat ebenfalls Interesse an dem Deal gezeigt, schreibt die Zeitung weiter.
Nestlé, CD&R, KKR und PAI lehnten eine Stellungnahme gegenüber der FT ab. Platinum reagierte der Zeitung zufolge nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.An der SIX notiert die Nestlé-Aktie zeitweise 0,43 Prozent tiefer bei 75,87 Franken.
DOW JONES
Übrigens: KKR und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf KKR
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf KKR
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere KKR News
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com, 360b / Shutterstock.com