Gerechtfertigte Bewertung?

In wenigen Tagen geht SpaceX an die Nasdaq, zum größten Börsengang aller Zeiten. Ausgerechnet jetzt rechnet Morningstar vor, dass die halbe Bewertung reine Zukunftsfantasie ist.

Es soll der größte Börsengang der Geschichte werden, und er steht praktisch vor der Tür. Am 12. Juni startet die Aktie unter dem Kürzel SPCX an der Nasdaq. Der Preis steht bereits fest: 135 US-Dollar je Aktie, 555,6 Millionen Stück, rund 75 Milliarden US-Dollar Erlös. Das ergibt eine Bewertung von etwa 1,77 Billionen US-Dollar. An genau dieser Zahl entzündet sich der Streit.

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Morningstar taxiert die Hälfte

Wenige Tage vor dem Debüt nimmt sich ausgerechnet Morningstar die Bewertung vor und kommt auf einen fairen Wert von rund 780 Milliarden US-Dollar. Das ist nicht ein bisschen weniger als das, was die Alteigentümer annehmen. Das sind 55 Prozent weniger. Analyst Nicolas Owens rechnet mit abgezinsten Zahlungsströmen: Das Kerngeschäft mit Raketenstarts und das Satelliteninternet Starlink kommen zusammen auf rund 611 Milliarden US-Dollar Unternehmenswert. Für alles rund um künstliche Intelligenz und die Tochter xAI legt er nur etwa 170 Milliarden drauf, wahrscheinlichkeitsgewichtet. Owens hält den Konzern für deutlich überbewertet und rät, attraktivere Kurse erst nach dem Börsengang abzuwarten.

Klingt stark, schreibt aber rote Zahlen

Die Skepsis hat handfeste Gründe. Im vergangenen Jahr setzte SpaceX rund 18,7 Milliarden US-Dollar um, getragen vor allem von Starlink, dessen Erlöse gegenüber dem Vorjahr um rund 50 Prozent zulegten. Klingt stark. Unter dem Strich blieb trotzdem ein Nettoverlust von beinahe fünf Milliarden US-Dollar. Der größte Posten dahinter ist die KI-Wette: Allein xAI fuhr 2025 einen operativen Verlust von 6,36 Milliarden US-Dollar ein, und über die vergangenen fünf Quartale flossen mehr als 20 Milliarden US-Dollar in den Chatbot Grok und das Rechenzentrum Colossus in Memphis. Wer bei 1,77 Billionen einsteigt, bezahlt also vor allem für Erwartungen, nicht für heutige Gewinne.

Die Fantasie sitzt im Orbit, das Risiko auch

Worauf die hohe Bewertung wirklich wettet, zeigt ein Detail aus dem Modell von Owens. Das optimistischste Szenario, in dem SpaceX Rechenzentren in die Erdumlaufbahn bringt, taxiert Morningstar auf 1,3 Billionen US-Dollar, gibt ihm aber nur 7 Prozent Eintrittswahrscheinlichkeit. Scheitert dieser Plan, was Owens mit 43 Prozent für deutlich wahrscheinlicher hält, würden über 81 Milliarden US-Dollar an Wert vernichtet.

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Dazu kommt die Machtfrage: Laut dem aktualisierten Wertpapierprospekt behält Elon Musk nach dem Börsengang über 82 Prozent der Stimmrechte. Und die im Februar 2026 vollzogene Verschmelzung mit xAI, die das kombinierte Gebilde mit 1,25 Billionen US-Dollar bewertete, kam nicht zwischen unabhängigen Parteien zustande. Für Anleger heißt das: viel Vision, wenig Mitsprache.

Größer als Aramco, teurer als Tesla

Schon der Weg an die Börse bricht mit der Konvention. Statt einer Preisspanne, an der Banken die Nachfrage abtasten, ruft SpaceX direkt einen Festpreis auf, typisch Musk. Die Dimensionen sind so oder so historisch: Mit rund 75 Milliarden US-Dollar Erlös stellt der Börsengang den bisherigen Rekord von Saudi Aramco aus dem Jahr 2019 mit 29,4 Milliarden klar in den Schatten. Bei 1,77 Billionen läge SpaceX unter den sieben wertvollsten Unternehmen der USA, noch vor Tesla mit aktuell rund 1,6 Billionen US-Dollar.

Die Frage ist nur: Geht der Markt diese Zahl mit, oder gibt er Morningstar recht?

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Den ersten echten Härtetest liefert der erste Handelstag am 12. Juni. Danach lohnt der Blick auf zwei Trigger: die nächsten Quartalszahlen, an denen sich zeigen muss, ob Starlink die KI-Verluste weiter trägt, und das Ende der Haltefrist - laut Prospekt hält Musk seine Aktien 366 Tage. Haben Sie SPCX auf dem Zettel, gehören beide Termine in den Kalender. Denn ob die 1,77 Billionen Bestand haben oder Morningstars 780 Milliarden - umgerechnet keine 60 US-Dollar je Aktie -, entscheidet vermutlich nicht der Start allein, sondern die Zahlen danach.

Leon Müller, Redaktion finanzen.net