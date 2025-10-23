DAX24.151 -0,7%Est505.639 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,14 +1,5%Nas22.740 -0,9%Bitcoin93.823 +1,2%Euro1,1598 -0,1%Öl64,79 +0,7%Gold4.092 -0,1%
Gericht berät erneut über Auslieferung von Nord-Stream-Verdächtigem

23.10.25 05:49 Uhr

BOLOGNA (dpa-AFX) - Ein italienisches Berufungsgericht berät an diesem Donnerstag (10.00 Uhr) abermals über die Auslieferung eines der mutmaßlichen Beteiligten an den Anschlägen auf die Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee an Deutschland. Italiens oberstes Gericht hatte die Auslieferung des 49 Jahre alten Ukrainers vor gut einer Woche wegen Verfahrensfehlern gestoppt. Das Gericht in Bologna ist nun am Zug und muss über die Überstellung neu entscheiden.

Ursprünglich hatte das Gericht bereits Mitte September grünes Licht für die Auslieferung gegeben. Der Anwalt des Ukrainers brachte den Fall jedoch vor den Kassationsgerichtshof in Rom. Dieser stoppte die Auslieferung überraschend wegen Verfahrensmängeln und gab den Fall zurück nach Bologna. In neu zusammengesetzter Konstellation soll das Gericht neu beschließen.

Serhij K. gilt als einer der mutmaßlichen Drahtzieher der Anschläge auf die Gasleitungen aus Russland im September 2022. Die Bundesanwaltschaft wirft dem Ukrainer gemeinschaftliches Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion und verfassungsfeindliche Sabotage vor. Deshalb soll er in Deutschland vor Gericht gestellt werden, vermutlich in Hamburg. Er wurde Ende August festgenommen, als er mit seiner Familie Urlaub an der italienischen Adriaküste machte./rme/DP/nas