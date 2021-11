Gericht der EU bestätigt Milliarden-Strafe für Google

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Das Gericht der EU hat eine Wettbewerbsstrafe der EU-Kommission in Höhe von 2,42 Milliarden Euro zulasten von Google (Alphabet C (ex Google)) bestätigt. Das teilten die Richter in Luxemburg am Mittwoch mit. Gegen das Urteil kann noch Einspruch beim Europäischen Gerichtshof eingelegt werden./mjm/DP/stk