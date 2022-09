Gericht: Entscheidung zu Klage von Umweltschützern gegen Mercedes

STUTTGART (dpa-AFX) - Das Landgericht Stuttgart will am Dienstag (9.00 Uhr) eine Entscheidung in der Klimaklage der Deutschen Umwelthilfe (DUH) gegen Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) verkünden. Die Umweltschützer fordern einen klimagerechten Umbau des Autobauers. Dabei geht es ihnen insbesondere darum, dass der Kohlendioxid-Ausstoß im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen und dem deutschen Klimaschutzgesetz verringert wird. Mercedes-Benz soll dazu unter anderem ab November 2030 keine herkömmlichen Verbrenner mehr verkaufen dürfen, die Treibhausgase ausstoßen.

Die DUH klagt nach eigenen Angaben nicht nur gegen Mercedes-Benz, sondern auch gegen BMW und den Energiekonzern Wintershall Dea. Die DUH hatte im vergangenen Jahr gemeinsam mit Greenpeace erste Verfahren gegen Konzerne nach dem Klimabeschluss des Bundesverfassungsgerichts eingeleitet./rwi/DP/ngu