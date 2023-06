Britischer Premier will Berufung gegen Ruanda-Abschiebeverbot einlegen

London (Reuters) - In Großbritannien geht das juristische Tauziehen um die geplanten Abschiebungen von Asylbewerbern nach Ruanda voraussichtlich in die letzte Instanz.

Nachdem ein Londoner Berufungsgericht am Donnerstag das Vorhaben als rechtswidrig verworfen hatte, kündigte Premierminister Rishi Sunak Berufung an. "Ich respektiere das Gericht, bin aber mit seinen Schlussfolgerungen grundsätzlich nicht einverstanden", erklärte Sunak. Ruanda sei ein sicheres Land. "Wir werden uns nun um die Erlaubnis bemühen, gegen diese Entscheidung beim Obersten Gerichtshof Berufung einzulegen", kündigte er an.

Die Regierung von Sunak will Tausende Migranten im Rahmen eines im vergangenen Jahr mit Ruanda abgeschlossenen Abkommens abschieben. Dies soll Migranten abschrecken, die in kleinen Booten von Frankreich aus über dem Ärmelkanal nach Großbritannien kommen. Die Gerichtsentscheidung ist eine schwere Schlappe für Sunak, der den Stopp des Flüchtlingszustroms als eine seiner fünf Prioritäten bezeichnet hat.

RICHTER SEHEN RISIKEN BEI ABSCHIEBUNGEN NACH RUANDA

Die drei Richter des Berufungsgerichts entschieden mehrheitlich, dass Ruanda nicht als sicheres Drittland behandelt werden kann. Man sei zu dem Schluss gekommen, dass die Mängel des Asylsystems in dem ostafrikanischen Land zu groß seien, erläuterte Richter Ian Burnett den Beschluss. Es bestehe ein echtes Risiko, dass nach Ruanda abgeschobene Asylbewerber in ihre Heimatländer zurückgeschickt würden, wo ihnen Verfolgung und andere unmenschliche Behandlung drohe. Burnett selbst erklärte, er teile diese Einschätzung der anderen beiden Richter nicht.

Im vergangenen Jahr kamen rund 45.000 Migranten in kleinen Booten über dem Ärmelkanal nach Großbritannien - so viel wie nie zuvor. In diesem Jahr sind bisher über 11.000 Menschen auf diesem Weg illegal in das Vereinigte Königreich eingereist. Die britische Regierung hatte vor wenigen Tagen eine Rechnung aufgemacht wonach bei der Abschiebung von Asylbewerbern nach Ruanda mit Kosten von 169.000 Pfund (197.000 Euro) pro Abschiebung gerechnet wird.

Der erste geplante Abschiebeflug vor einem Jahr wurde durch eine einstweilige Verfügung des Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gestoppt. Dieser hatte das Vorhaben der britischen Regierung untersagt, so lange die Gerichtsverfahren in Großbritannien nicht abgeschlossen sind. Im Dezember hatte der High Court in London geurteilt, die geplanten Abschiebungen seien rechtmäßig. Menschenrechtsgruppen riefen daraufhin das Berufungsgericht an.

(Von Michael Holden, Sam Tobin und Andrew MacAskill, bearbeitet von Hans Seidenstücker und Hans Busemann. Redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)