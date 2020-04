Schulfrei für Grundschüler in Hessen - Gericht kippt Schulpflicht

Frankfurt (Reuters) - Der Unterricht für Viertklässler in Hessen fällt nach einem Gerichtsurteil zunächst aus.

"Am Montag wird in keiner hessischen Grundschule Unterricht stattfinden", sagte ein Sprecher des hessischen Kultusministeriums am Freitag. "Alles weitere schauen wir noch." Zuvor hatte der Hessische Verwaltungsgerichtshof in einer Eilentscheidung die Schulpflicht für die Viertklässler außer Vollzug gesetzt. Der Beschluss ist nicht anfechtbar.

Wie in anderen Bundesländern sollten auch in Hessen die Viertklässler am Montag in die Schulen zurückkehren, während für die meisten anderen Schüler in dem Bundesland der Schulbesuch aus Gründen des Infektionsschutzes bis zum 3. Mai untersagt bleibt. Dadurch würden die Viertklässler in ihrem Grundrecht auf Gleichbehandlung verletzt, urteilte das Gericht. Mit Ausnahme der Viertklässler seien sämtliche Schüler, die sich keiner Abschlussprüfung unterziehen müssten, von der Schulpflicht befreit. Sie müssten sich somit keinem erhöhten Infektionsrisiko aussetzen. Geklagt hatte eine Schülerin aus Frankfurt.