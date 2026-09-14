Bayer-Aktie vor US-Gerichtstermin im Aufwind - das steckt dahinter
Die Aktien von Bayer haben am Montag vor einer gerichtlichen Anhörung in den USA zum Unkrautvernichter "Roundup" angezogen.
Werte in diesem Artikel
Zuletzt notierten die Bayer-Papiere des Agrarchemie- und Pharmakonzerns via XETRA 2,5 Prozent im Plus bei 49,36 Euro. Damit bauten sie ihre Gewinnsträhne im laufenden Jahr auf rund ein Drittel aus und sind seit Jahresstart zweitbester Wert im DAX.
Bei der am Montag beginnenden Anhörung vor einem Gericht im US-Bundesstaat Missouri geht es um die finale Genehmigung eines Sammelvergleichs zu den "Roundup"-Rechtsstreitigkeiten. Die Entscheidung des Gerichts wird nach Angaben des Unternehmens erst zu einem späteren Zeitpunkt erwartet.
/edh/men
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
FRANKFURT (dpa-AFX Broker)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock, 360b / Shutterstock.com
Aktuelle Bayer Aktie News
Bayer Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bayer nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.09.26
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|03.09.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|10.08.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.