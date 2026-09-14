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Gerichtliche Anhörung

Bayer-Aktie vor US-Gerichtstermin im Aufwind - das steckt dahinter

Bayer-Aktie vor US-Gerichtstermin im Aufwind - das steckt dahinter

Die Aktien von Bayer haben am Montag vor einer gerichtlichen Anhörung in den USA zum Unkrautvernichter "Roundup" angezogen.

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Aktien
Bayer
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Zuletzt notierten die Bayer-Papiere des Agrarchemie- und Pharmakonzerns via XETRA 2,5 Prozent im Plus bei 49,36 Euro. Damit bauten sie ihre Gewinnsträhne im laufenden Jahr auf rund ein Drittel aus und sind seit Jahresstart zweitbester Wert im DAX.

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Bei der am Montag beginnenden Anhörung vor einem Gericht im US-Bundesstaat Missouri geht es um die finale Genehmigung eines Sammelvergleichs zu den "Roundup"-Rechtsstreitigkeiten. Die Entscheidung des Gerichts wird nach Angaben des Unternehmens erst zu einem späteren Zeitpunkt erwartet.

/edh/men

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FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

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Datum Rating Analyst
10.09.26 Bayer Buy Deutsche Bank AG
08.09.26 Bayer Overweight Barclays Capital
03.09.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 Bayer Buy UBS AG
10.08.26 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.

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