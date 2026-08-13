Talanx-Aktie: Nach Rekordergebnis noch mehr Gewinn in 2026 erwartet

Geringe Großschäden

14.08.26 07:39 Uhr

Der Versicherungskonzern Talanx wird nach einem Rekordgewinn im ersten Halbjahr optimistischer für 2026.

"Wir erwarten nun, unsere Jahresprognose zu übertreffen und ein Konzernergebnis von deutlich über 2,7 Milliarden Euro zu erzielen", sagte Vorstandschef Torsten Leue am Freitag bei Vorlage der Zwischenbilanz in Hannover. Bisher hatte er "ungefähr 2,7 Milliarden" in Aussicht gestellt - ein Ziel, das er sich ursprünglich erst für 2027 vorgenommen hatte.

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Im ersten Halbjahr profitierte der Konzern mit der Hauptmarke HDI von rückläufigen Großschäden und höheren Gewinnen aus Kapitalanlagen. Auch der weltweit drittgrößte Rückversicherer Hannover Rück, an dem Talanx die Mehrheit hält, warf mehr Gewinn ab.

Zwar stagnierte der Versicherungsumsatz des Gesamtkonzerns bei knapp 24,3 Milliarden Euro, doch das Kapitalanlageergebnis sprang um mehr als ein Fünftel nach oben. Zudem gingen die Großschäden von gut 1,1 Milliarden auf 942 Millionen Euro zurück. Am teuersten schlugen der Wintersturm "Fern" in den USA und Kanada und die Atlantikstürme auf der Iberischen Halbinsel und in Marokko zu Buche. Außerdem legte Talanx 200 Millionen Euro für die Folgen des Iran-Kriegs zur Seite.

Der auf die Talanx-Aktionäre entfallende Überschuss wuchs in der Folge um neun Prozent auf 1,5 Milliarden Euro und lag damit so hoch wie noch nie in einem ersten Halbjahr. Dabei legten die Privat- und Firmenversicherung im In- und Ausland ebenso zu wie die Industrie- und Rückversicherung.

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/stw/he/zb

HANNOVER (dpa-AFX)