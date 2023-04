Diageo-Aktie positiv: Diageo lässt Notierungen in Paris und Dublin auslaufen

Aktien in diesem Artikel Diageo 42,40 EUR

Bei EURONEXT Paris werde dieser Schritt um den 26. Mai umgesetzt, bei EURONEXT Dublin um den 30. Mai, teilte der Hersteller von Guinness und Smirnoff Wodka mit. Die Listings der Aktie in London und an der New York Stock Exchange seien nicht betroffen.

Die Diageo-Aktie steigt an der Londoner Börse zeitweise 0,22 Prozent auf 36,84 Euro.

Von Michael Susin

LONDON (Dow Jones)

Bildquellen: Diageo, CARL COURT/AFP via Getty Images