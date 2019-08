Geringere Apple-Erlöse will Dialog ausgleichen - Zeitung

FRANKFURT (Dow Jones)--Wegbrechende Umsätze aus dem Geschäft mit seinem größten Kunden Apple will Dialog Semiconductor innerhalb von drei Jahren schließen. "Wir erwarten, dass Dialog ab 2022 beim Gesamtumsatz wieder deutlich zulegen wird, einschließlich der erwarteten Rückgänge durch die an Apple übertragenen Bereiche", sagte Firmenchef Jalal Bagherli der Wirtschaftszeitung "Euro am Sonntag".

Das Geschäft mit Kunden außer Apple spiele bereits über 450 Millionen Dollar ein und lege deutlich zu, genauso wie die Lieferungen von Chips, die Dialog weiterhin für Apple entwickle. 2018 trug das Geschäft mit Apple noch 75 Prozent zum Gesamtumsatz des Zulieferers bei. Bagherli zufolge soll der Apple-Anteil am Gesamterlös von Dialog langfristig zwischen 35 und 40 Prozent liegen.

Chancen auf zusätzliches Geschäft für Dialog sieht Bagherli auch im neuen Mobilfunkstandard 5G.

DJG/mpt

(END) Dow Jones Newswires

August 04, 2019 06:47 ET (10:47 GMT)