Geringere Katastrophenschäden: Versicherer Travelers legt zu

17.07.26 13:47 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Schadenversicherer Travelers hat dank geringerer Katastrophenschäden mehr verdient als im Vorjahr. Unter dem Strich lag der Gewinn bei 2,2 Milliarden US-Dollar (rund 1,9 Mrd Euro), nach 1,5 Milliarden Dollar im Vorjahr, wie das Unternehmen am Freitag in New York mitteilte. Dabei lagen die Katastrophenschäden bei 518 Millionen Dollar und damit deutlich niedriger als die 927 Millionen Dollar aus dem Vorjahr. Analysten hatten hier mit gut doppelt so hohen Belastungen gerechnet. Zudem profitierte das Unternehmen von höheren Netto-Anlageerträgen.

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Dagegen verharrten die Nettoprämieneinnahmen mit 11,5 Milliarden Dollar auf dem Vorjahresniveau, fielen aber ebenfalls etwas besser aus, als von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragten Analysten erwartet hatten. Die Schaden-Kosten-Quote verbesserte sich um 6,7 Prozentpunkte auf 83,6 Prozent.

Im Quartal ließ Travelers mehr als 1,5 Milliarden Dollar an die Aktionäre zurückfließen, davon 1,3 Milliarden Dollar über Aktienrückkäufe./nas/men