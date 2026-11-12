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Geringerer Bundeszuschuss zu Netzentgelten

BERLIN (dpa-AFX) - Stromkunden müssen in den kommenden Jahren mit einer geringeren Entlastung bei den Netzentgelten rechnen. Der staatliche Zuschuss zu den Übertragungsnetzkosten sinkt in den kommenden drei Jahren um eine Milliarde auf rund 5,53 Milliarden Euro pro Jahr. Eine entsprechende Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes hat der Bundestag am späten Abend mit der Koalitionsmehrheit von CDU/CSU und SPD verabschiedet.

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Die Netzentgelte, mit denen unter anderem der teure Ausbau der Stromnetze finanziert wird, machen etwa ein Viertel des Strompreises aus. Die Kürzung des Bundeszuschusses um etwa 15 Prozent dürfte nach Berechnungen des Vergleichsportals Verivox zu höheren Kosten für Strom- und Gaskunden führen./ax/hoe/DP/he

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