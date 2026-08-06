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Geringes Schadensaufkommen

Munich Re-Aktie fällt: Umsatzausblick für Versicherungsgeschäft gesenkt

Munich Re-Aktie fällt: Umsatzausblick für Versicherungsgeschäft gesenkt

Die Munich Re muss beim Versicherungsumsatz im laufenden Jahr Abstriche machen. Sie hat den Umsatzausblick gesenkt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
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Gleichzeitig bestätigte der Rückversicherer seine Gewinnprognose, wie er bei der Veröffentlichung der endgültigen Ergebnisse für das zweite Quartal mitteilte.

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Den Versicherungsumsatz sieht der DAX-Konzern 2026 nun bei 62 Milliarden Euro nach 60 Milliarden im Vorjahr. Bislang war das Unternehmen von 64 Milliarden ausgegangen. Die Munich Re

plant weiterhin mit einem Anstieg des Nachsteuergewinns auf 6,3 Milliarden Euro von 6,1 Milliarden. Nach dem ersten Halbjahr steht bereits ein Gewinn von 3,9 Milliarden zu Buche.

Der Konzern hatte bereits vor zwei Wochen vorab ein unerwartet starkes Ergebnis für das zweite Quartal gemeldet. Demnach stieg der Nettogewinn auf rund 2,2 Milliarden Euro von 2,09 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Der Konzern profitierte dabei von einem relativ geringen Schadensaufkommen und einem starken Kapitalanlageergebnis.

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Munich Re mit weiter rückläufigen Preisen in Juli-Erneuerung

Die Munich Re hat in der Erneuerungsrunde zum 1. Juli 2026 abermals einen Preisrückgang hinnehmen müssen. Insgesamt sank das Preisniveau für das Portfolio des Rückversicherers risikoadjustiert um 5,5 Prozent, wie der DAX-Konzern mitteilte. Für die nächste Erneuerungsrunde im Januar erwartet Munich Re ein Marktumfeld, in dem das "nach wie vor gute Preisniveau und die erzielten Verbesserungen in den Vertragsbedingungen" trotz der hohen Wettbewerbsintensität weitgehend gehalten werden können.

Das Geschäftsvolumen ging in der Juli-Erneuerung um 9,1 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro zurück, weil der Konzern gezielt Geschäft nicht erneuert oder gezeichnet hat, das nicht den erwarteten Preisen und Bedingungen entsprach.

Zum Juli wurde vor allem Geschäft in Nord- und Südamerika, Australien sowie mit globalen Kunden erneuert.

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Im XETRA-Handel notiert die Munich Re-Aktie zeitwiese 2,6 Prozent tiefer bei 509,00 Euro. JPMorgan-Analyst Kamran Hossain betonte laut der Deutschen Presse-Agentur, dass die Kürzung für ihn keine Überraschung gewesen sei und auch der Konsens diese bereits in seinen Schätzungen eingepreist habe.

DOW JONES

Bildquellen: photobyphm / Shutterstock.com, Casimiro PT / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
13:16 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral UBS AG
10:21 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
10:16 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
10:01 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.08.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.