Geringverdienende geraten bei Impfungen ins Hintertreffen

BERLIN (Dow Jones)--Unter Geringverdienenden ist die Quote an Erstimpfungen deutlich geringer als unter den Besserverdienenden, ergab eine Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung. Unter den Ungeimpften mit geringen Löhnen seien auch viele Beschäftigte, die am Anfang der Pandemie als Helden der Corona-Krise gefeiert wurden. Dazu zählen die besonders exponierten Verkaufsberufe.

Unter Geringverdienenden im untersten Fünftel der Lohnverteilung (1. Quintil) gaben im Juni 2021 nur 49 Prozent der Befragten an, schon mindestens ihre erste Impfdosis erhalten zu haben - verglichen mit 71 Prozent unter Besserverdienenden im obersten Fünftel. Insgesamt gaben 59 Prozent der Befragten an, zumindest eine Impfdosis erhalten zu haben, so das Ergebnis einer Befragung des vom WSI betreuten Portals Lohnspiegel.de, an der sich im Juni 2021 mehr als 4.500 Beschäftigte beteiligt haben.

"Da in den Sommermonaten genügend Impfstoff zur Verfügung steht, müssen jetzt alle Bevölkerungsschichten einen niederschwelligen Zugang zu einer Impfung erhalten", sagte Aline Zucco, Expertin für Verteilungsfragen am WSI. "Ein Impfangebot am Arbeitsplatz ist dafür ein wichtiger Baustein." Der weitere Fortschritt der Impfkampagne hänge dabei letztendlich auch davon ab, dass keine Gruppe abgehängt wird.

Bei den Verkaufsberufen gab nur die Hälfte der dort beschäftigten Befragten (52 Prozent) gab an, bereits mindestens einmal geimpft zu sein. Wegen der Aufhebung der Impfpriorisierung sind laut Zucco viele Beschäftigte aus der Prioritätsgruppe 3, in die eine Tätigkeit im Lebensmitteleinzelhandel fiel, aber nicht mehr zum Zuge gekommen. "Jetzt finden sich etliche davon offenbar im Dschungel um die Terminvergabe nicht zurecht", so das Fazit von Zucco.

Deutliche höhere Impfquoten gebe es unter den Befragten aus den medizinischen Gesundheitsberufen (81 Prozent) und dem Bereich Erziehung und Soziales (74 Prozent), die überwiegend zu den Prioritätsgruppen 1 und 2 zählten. "Gerade im Hinblick auf die sich ausbreitende Delta-Variante sollte es im Eigeninteresse der Arbeitgeber sein, hier möglichst schnell zu handeln, sodass bis zum Herbst möglichst viele Beschäftigte einen vollständigen Impfschutz haben", so Zucco.

