Germanwings-Absturz: Hinterbliebene erweitern Schmerzensgeld-Klage

ESSEN (dpa-AFX) - Der Absturz der Germanwings-Maschine in den französischen Alpen mit 150 Toten beschäftigt weiterhin die Justiz. Seit 2017 klagen knapp 200 Angehörige von 42 Todesopfern am Lan dgericht Essen auf höheres Schmerzensgeld. Die Klage richtete sich bislang gegen eine Flugschule der Germanwings-Muttergesellschaft Lufthansa in den USA, wo der Copilot der Unglücksmaschine ausgebildet wurde. Ende 2018 sei die Klage nun erweitert worden, sagte Hinterbliebenen-Anwalt Elmar Giemulla. Sie richte sich jetzt auch gegen die Deutsche Lufthansa AG. Am Montag bestätigte ein Gerichtssprecher den Eingang der Klageerweiterung. Zuvor hatte der Westdeutsche Rundfunk darüber berichtet.

Der den Ermittlern zufolge psychisch kranke Copilot soll den Airbus (Airbus SE (ex EADS)) am 24. März 2015 absichtlich gegen einen Berg in den französischen Alpen gesteuert haben. Alle 150 Menschen an Bord starben./ger/tob/DP/jha