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Eigengeschäft

Gerresheimer-Aktie: Führungskraft investiert in eigene Anteile

09.05.26 08:01 Uhr
Gerresheimer-Aktie: Führungskraft investiert in eigene Anteile | finanzen.net

Gerresheimer veröffentlichte jüngst ein Eigengeschäft.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Gerresheimer AG
27,40 EUR 0,56 EUR 2,09%
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Zu einem Eigengeschäft einer Führungskraft kam es am 05.05.2026 bei Gerresheimer. Die Transaktion wurde am 08.05.2026 gemeldet. Von in enger Beziehung Active Ownership Fund SICAV SIF SCS wurden am 05.05.2026 Gerresheimer-Papiere gekauft. Für je 25,70 EUR wurden 37.504 Gerresheimer-Papiere erstanden. Die Gerresheimer-Aktie stieg im FSE-Handel. Schlussendlich verteuerte sich das Papier um 2,50 Prozent auf 25,68 EUR.

Die Gerresheimer-Aktie notierte im FSE-Handel des am Veröffentlichungstages der BaFin-News letzten Endes in Grün und gewann 4,70 Prozent auf 27,40 EUR. Die Anzahl der gehandelten Gerresheimer-Aktien belief sich an jenem Tag auf 3.340 Stück. Die Aktien von Gerresheimer sind unterdessen 918,07 Mio. Euro wert. Derzeit sind 34.540.000 Aktien handelbar.

Am 05.05.2026 wurden bereits Gerresheimer-Anteile von einer Führungskraft umgeschichtet. Gerresheimer-AOC Gecko S.à r.l. in enger Beziehung hatte das eigene Portfolio um 112.512 Papiere zu je 25,70 EUR aufgestockt.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG

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