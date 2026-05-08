Gerresheimer-Aktie: Führungskraft investiert in eigene Anteile

Eigengeschäft

Gerresheimer veröffentlichte jüngst ein Eigengeschäft.

Zu einem Eigengeschäft einer Führungskraft kam es am 05.05.2026 bei Gerresheimer. Die Transaktion wurde am 08.05.2026 gemeldet. Von in enger Beziehung Active Ownership Fund SICAV SIF SCS wurden am 05.05.2026 Gerresheimer-Papiere gekauft. Für je 25,70 EUR wurden 37.504 Gerresheimer-Papiere erstanden. Die Gerresheimer-Aktie stieg im FSE-Handel. Schlussendlich verteuerte sich das Papier um 2,50 Prozent auf 25,68 EUR.

Die Gerresheimer-Aktie notierte im FSE-Handel des am Veröffentlichungstages der BaFin-News letzten Endes in Grün und gewann 4,70 Prozent auf 27,40 EUR. Die Anzahl der gehandelten Gerresheimer-Aktien belief sich an jenem Tag auf 3.340 Stück. Die Aktien von Gerresheimer sind unterdessen 918,07 Mio. Euro wert. Derzeit sind 34.540.000 Aktien handelbar.

Am 05.05.2026 wurden bereits Gerresheimer-Anteile von einer Führungskraft umgeschichtet. Gerresheimer-AOC Gecko S.à r.l. in enger Beziehung hatte das eigene Portfolio um 112.512 Papiere zu je 25,70 EUR aufgestockt.

Redaktion finanzen.net