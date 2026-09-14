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Gerresheimer-Aktie: Führungskraft investiert in eigene Anteile

Gerresheimer-Aktie: Führungskraft investiert in eigene Anteile

Nach Eigengeschäften von Führungskräften rückte zuletzt Gerresheimer ins Blickfeld.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Gerresheimer AG
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Zu Managers’ Transactions kam es am 04.09.2026 bei Gerresheimer. Die offizielle Bestätigung der Transaktion ging am 11.09.2026 ein. Active Ownership Opportunities SCS, in enger Beziehung, baute das eigene Depot am 04.09.2026 um Gerresheimer-Anteile aus. Active Ownership Opportunities SCS erwarb 3.982 Aktien zu einem Kurs von je 27,80 EUR. Die Gerresheimer-Aktie wies im Endeffekt kaum Veränderungen aus. Im FSE-Handel notierte das Papier bei 27,68 EUR.

Im FSE-Handel kam die Gerresheimer-Aktie am Veröffentlichungstag der BaFin schlussendlich kaum vom Fleck und notierte bei 28,84 EUR. Aktuell ergibt sich für Gerresheimer eine Börsenbewertung in Höhe von 974,72 Mio. Euro. Die Anzahl der im Streubesitz befindlichen Papiere wird auf 34.540.000 beziffert.

Bereits am 03.09.2026 wurde eine Managers’ Transaction von Active Ownership Opportunities SCS verzeichnet. Für einen Preis von jeweils 27,89 EUR erwarb Active Ownership Opportunities SCS 75.249 Aktien.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG

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Datum Rating Analyst
09.09.26 Gerresheimer Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.09.26 Gerresheimer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.09.26 Gerresheimer Hold Deutsche Bank AG
28.08.26 Gerresheimer Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.08.26 Gerresheimer Neutral UBS AG

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