Gerresheimer-Aktie: Führungskraft stockt Portfolio auf

Eigengeschäft bei Gerresheimer

Diese Auswirkungen hatten die jüngsten Eigengeschäfte von Führungskräften auf die Gerresheimer-Aktie.

Am 05.05.2026 wurden bei Gerresheimer Eigengeschäfte von Führungskräften verzeichnet. Am 08.05.2026 wurde das Eigengeschäft offiziell gemacht. Von in enger Beziehung AOC Gecko S.à r.l. wurden am 05.05.2026 Gerresheimer-Papiere gekauft. Für je 25,70 EUR wurden 112.512 Gerresheimer-Papiere erstanden. An diesem Tag stieg die Gerresheimer-Aktie. In der FSE-Sitzung kletterte das Papier um 2,50 Prozent auf 25,68 EUR.

Das Papier von Gerresheimer legte am Veröffentlichungstag der BaFin letztlich zu und stieg im FSE-Handel um 4,70 Prozent auf 27,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich auf 3.340 Gerresheimer-Aktien. Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer beläuft sich aktuell auf 918,07 Mio. Euro. Im freien Handel befinden sich derzeit 34.540.000 Wertpapiere.

Zuletzt hatte es am 05.05.2026 Managers’ Transactions bei Gerresheimer gegeben. Damals hatte Active Ownership Fund SICAV SIF SCS in enger Beziehung 37.504 Anteilsscheine zu je 25,70 EUR gekauft.

Redaktion finanzen.net