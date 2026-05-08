DAX24.339 -1,3%Est505.912 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,05 +0,9%Nas26.247 +1,7%Bitcoin68.193 +0,3%Euro1,1785 ±0,0%Öl101,3 -2,0%Gold4.715 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Allianz 840400 Infineon 623100 SAP 716460 Commerzbank CBK100 Intel 855681 Siemens Energy ENER6Y AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Lufthansa 823212 Amazon 906866 NEL ASA A0B733 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht mit Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen auch Freitag in Rekordlaune -- Commerzbank übertrifft Erwartungen in Q1 -- Rheinmetall, Nintendo, SoftBank, AMD, Innodata, NEL im Fokus
Top News
Rüstungsboom trifft Kapitalmarkt: L3Harris prüft IPO seiner Raketen-Sparte - Was Anleger wissen sollten Rüstungsboom trifft Kapitalmarkt: L3Harris prüft IPO seiner Raketen-Sparte - Was Anleger wissen sollten
Bilanz-Belastung durch Bitcoin: Tesla verbucht Millionen-Verlust in Q1 - Aktie im Blick Bilanz-Belastung durch Bitcoin: Tesla verbucht Millionen-Verlust in Q1 - Aktie im Blick
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Eigengeschäft bei Gerresheimer

Gerresheimer-Aktie: Führungskraft stockt Portfolio auf

09.05.26 08:01 Uhr
Gerresheimer-Aktie: Führungskraft stockt Portfolio auf | finanzen.net

Diese Auswirkungen hatten die jüngsten Eigengeschäfte von Führungskräften auf die Gerresheimer-Aktie.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Gerresheimer AG
27,40 EUR 0,56 EUR 2,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Am 05.05.2026 wurden bei Gerresheimer Eigengeschäfte von Führungskräften verzeichnet. Am 08.05.2026 wurde das Eigengeschäft offiziell gemacht. Von in enger Beziehung AOC Gecko S.à r.l. wurden am 05.05.2026 Gerresheimer-Papiere gekauft. Für je 25,70 EUR wurden 112.512 Gerresheimer-Papiere erstanden. An diesem Tag stieg die Gerresheimer-Aktie. In der FSE-Sitzung kletterte das Papier um 2,50 Prozent auf 25,68 EUR.

Das Papier von Gerresheimer legte am Veröffentlichungstag der BaFin letztlich zu und stieg im FSE-Handel um 4,70 Prozent auf 27,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich auf 3.340 Gerresheimer-Aktien. Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer beläuft sich aktuell auf 918,07 Mio. Euro. Im freien Handel befinden sich derzeit 34.540.000 Wertpapiere.

Zuletzt hatte es am 05.05.2026 Managers’ Transactions bei Gerresheimer gegeben. Damals hatte Active Ownership Fund SICAV SIF SCS in enger Beziehung 37.504 Anteilsscheine zu je 25,70 EUR gekauft.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG

Nachrichten zu Gerresheimer AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Gerresheimer AG

DatumRatingAnalyst
28.04.2026Gerresheimer UnderweightBarclays Capital
16.03.2026Gerresheimer UnderperformBernstein Research
24.02.2026Gerresheimer SellUBS AG
16.02.2026Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
16.02.2026Gerresheimer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
11.02.2026Gerresheimer OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.02.2026Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
16.01.2026Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
23.12.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
21.10.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
16.02.2026Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
16.02.2026Gerresheimer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.02.2026Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
11.02.2026Gerresheimer NeutralUBS AG
11.02.2026Gerresheimer Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
28.04.2026Gerresheimer UnderweightBarclays Capital
16.03.2026Gerresheimer UnderperformBernstein Research
24.02.2026Gerresheimer SellUBS AG
12.02.2026Gerresheimer UnderperformBernstein Research
11.02.2026Gerresheimer VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Gerresheimer AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen