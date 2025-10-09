Gerresheimer Aktie News: Gerresheimer verliert am Donnerstagnachmittag kräftig

Aktie im Fokus

Die Gerresheimer-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 17,2 Prozent bei 30,92 EUR.

Die Gerresheimer-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 17,2 Prozent auf 30,92 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Gerresheimer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 30,90 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 33,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.986.630 Gerresheimer-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 86,05 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.10.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Gerresheimer-Aktie somit 64,07 Prozent niedriger. Bei 26,52 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 14,23 Prozent könnte die Gerresheimer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,040 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,055 EUR je Gerresheimer-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 62,29 EUR für die Gerresheimer-Aktie.

Am 10.07.2025 legte Gerresheimer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.05.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,49 EUR, nach 0,79 EUR im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Gerresheimer 600,65 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 20,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 498,51 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Gerresheimer am 10.10.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Gerresheimer-Gewinn in Höhe von 3,91 EUR je Aktie aus.

