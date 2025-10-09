DAX24.659 +0,3%Est505.634 -0,3%MSCI World4.332 -0,5%Top 10 Crypto16,90 -2,2%Nas22.949 -0,4%Bitcoin104.700 -1,3%Euro1,1551 -0,7%Öl65,87 -0,3%Gold4.008 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Ottobock BCK222 DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RENK RENK73 Gerresheimer A0LD6E Plug Power A1JA81 Diginex A40PU6 BMW 519000 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed-Protokoll im Fokus: Dow leichter -- DAX steigt - neues Allzeithoch -- Ottobock-Aktie mit IPO -- HSBC, NEL, D-Wave, Tilray, DroneShield, NVIDIA, Diginex, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Donnerstagnachmittag Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Donnerstagnachmittag
BYD-Aktie zwischen Absatzflaute, Händlerausbau und Europa-Strategie BYD-Aktie zwischen Absatzflaute, Händlerausbau und Europa-Strategie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktie im Fokus

Gerresheimer Aktie News: Gerresheimer verliert am Donnerstagnachmittag kräftig

09.10.25 16:09 Uhr
Gerresheimer Aktie News: Gerresheimer verliert am Donnerstagnachmittag kräftig

Die Aktie von Gerresheimer gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Gerresheimer-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 17,2 Prozent bei 30,92 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Gerresheimer AG
30,66 EUR -6,78 EUR -18,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Gerresheimer-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 17,2 Prozent auf 30,92 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Gerresheimer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 30,90 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 33,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.986.630 Gerresheimer-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 86,05 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.10.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Gerresheimer-Aktie somit 64,07 Prozent niedriger. Bei 26,52 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 14,23 Prozent könnte die Gerresheimer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,040 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,055 EUR je Gerresheimer-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 62,29 EUR für die Gerresheimer-Aktie.

Am 10.07.2025 legte Gerresheimer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.05.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,49 EUR, nach 0,79 EUR im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Gerresheimer 600,65 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 20,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 498,51 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Gerresheimer am 10.10.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Gerresheimer-Gewinn in Höhe von 3,91 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gerresheimer-Aktie

MDAX-Wert Gerresheimer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Gerresheimer von vor 10 Jahren bedeutet

Was Analysten von der Gerresheimer-Aktie erwarten

Gerresheimer-Aktie stabilisiert sich: Das sagen Analysten zu den Ermittlungen der BaFin

Ausgewählte Hebelprodukte auf Gerresheimer

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Gerresheimer

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG

Nachrichten zu Gerresheimer AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Gerresheimer AG

DatumRatingAnalyst
11:56Gerresheimer UnderperformBernstein Research
08:36Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
08:31Gerresheimer OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:31Gerresheimer BuyUBS AG
25.09.2025Gerresheimer BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
08:36Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
08:31Gerresheimer OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:31Gerresheimer BuyUBS AG
25.09.2025Gerresheimer BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
24.09.2025Gerresheimer OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
25.09.2025Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
24.09.2025Gerresheimer HaltenDZ BANK
22.09.2025Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
11.07.2025Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
10.07.2025Gerresheimer HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
11:56Gerresheimer UnderperformBernstein Research
17.07.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research
03.07.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research
04.06.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research
09.04.2021Gerresheimer VerkaufenIndependent Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Gerresheimer AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen