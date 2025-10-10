DAX24.565 -0,2%Est505.623 -0,1%MSCI World4.333 -0,1%Top 10 Crypto16,82 +1,7%Nas23.025 -0,1%Bitcoin105.010 -0,2%Euro1,1572 ±0,0%Öl64,39 -1,3%Gold3.996 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Ottobock BCK222 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Gerresheimer A0LD6E RENK RENK73 Diginex A40PU6 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Plug Power A1JA81 NEL ASA A0B733 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX dreht ins Minus -- US-Verkehrsaufsicht untersucht Teslas "Autopilot" -- QUALCOMM, Diginex, Ottobock, DroneShield, Plug Power, Alibaba, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Freitagmittag um die Kurse der Digitalwährungen Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Freitagmittag um die Kurse der Digitalwährungen
Webinar: Das Global Dynamic Fondsdepot - Intelligente Anlagestrategie ohne spekulative Wetten Webinar: Das Global Dynamic Fondsdepot - Intelligente Anlagestrategie ohne spekulative Wetten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Verteidigung als Anlagechance: Mit diesem ETF erhältst du Zugang zu europäischen Unternehmen aus dem Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungssektor.
Notierung im Fokus

Gerresheimer Aktie News: Gerresheimer am Freitagmittag im Minus

10.10.25 12:05 Uhr
Gerresheimer Aktie News: Gerresheimer am Freitagmittag im Minus

Die Aktie von Gerresheimer gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Gerresheimer-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 4,3 Prozent auf 29,24 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Gerresheimer AG
29,06 EUR -1,94 EUR -6,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Gerresheimer-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 4,3 Prozent auf 29,24 EUR nach. Bei 29,22 EUR markierte die Gerresheimer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 30,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 663.932 Gerresheimer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 86,05 EUR markierte der Titel am 18.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 194,29 Prozent. Am 24.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 26,52 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Gerresheimer-Aktie 10,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Gerresheimer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,040 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,055 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 62,29 EUR an.

Gerresheimer gewährte am 10.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.05.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Gerresheimer ein EPS von 0,79 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Gerresheimer im vergangenen Quartal 600,65 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 20,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Gerresheimer 498,51 Mio. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 19.02.2026 terminiert.

Experten taxieren den Gerresheimer-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,91 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gerresheimer-Aktie

Gerresheimer-Aktie sackt nach nächster Gewinnwarnung zweistellig ab

Ausblick: Gerresheimer präsentiert Quartalsergebnisse

MDAX-Wert Gerresheimer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Gerresheimer von vor 10 Jahren bedeutet

Ausgewählte Hebelprodukte auf Gerresheimer

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Gerresheimer

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG

Nachrichten zu Gerresheimer AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Gerresheimer AG

DatumRatingAnalyst
10:11Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
09.10.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research
09.10.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
09.10.2025Gerresheimer OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.10.2025Gerresheimer BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
10:11Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
09.10.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
09.10.2025Gerresheimer OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.10.2025Gerresheimer BuyUBS AG
25.09.2025Gerresheimer BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
25.09.2025Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
24.09.2025Gerresheimer HaltenDZ BANK
22.09.2025Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
11.07.2025Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
10.07.2025Gerresheimer HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
09.10.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research
17.07.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research
03.07.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research
04.06.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research
09.04.2021Gerresheimer VerkaufenIndependent Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Gerresheimer AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen