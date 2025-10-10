Gerresheimer Aktie News: Gerresheimer am Freitagmittag im Minus
Die Aktie von Gerresheimer gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Gerresheimer-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 4,3 Prozent auf 29,24 EUR.
Die Gerresheimer-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 4,3 Prozent auf 29,24 EUR nach. Bei 29,22 EUR markierte die Gerresheimer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 30,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 663.932 Gerresheimer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 86,05 EUR markierte der Titel am 18.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 194,29 Prozent. Am 24.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 26,52 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Gerresheimer-Aktie 10,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2024 erhielten Gerresheimer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,040 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,055 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 62,29 EUR an.
Gerresheimer gewährte am 10.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.05.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Gerresheimer ein EPS von 0,79 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Gerresheimer im vergangenen Quartal 600,65 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 20,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Gerresheimer 498,51 Mio. EUR umsetzen können.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 19.02.2026 terminiert.
Experten taxieren den Gerresheimer-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,91 EUR je Aktie.
