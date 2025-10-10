DAX24.595 -0,1%Est505.618 -0,1%MSCI World4.338 ±0,0%Top 10 Crypto16,84 +1,8%Nas23.072 +0,2%Bitcoin104.813 -0,4%Euro1,1569 ±0,0%Öl63,77 -2,2%Gold3.985 +0,2%
Kurs der Gerresheimer

Gerresheimer Aktie News: Gerresheimer am Nachmittag mit KursVerlusten

10.10.25 16:09 Uhr
Die Aktie von Gerresheimer gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Gerresheimer-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 4,3 Prozent auf 29,24 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Gerresheimer AG
29,38 EUR -1,62 EUR -5,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Gerresheimer gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 4,3 Prozent auf 29,24 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Gerresheimer-Aktie bei 29,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 30,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.048.086 Gerresheimer-Aktien umgesetzt.

Am 18.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 86,05 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Gerresheimer-Aktie damit 66,02 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 24.09.2025 auf bis zu 26,52 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Gerresheimer-Aktie ist somit 9,30 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Gerresheimer-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,040 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,055 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 62,29 EUR je Gerresheimer-Aktie aus.

Gerresheimer veröffentlichte am 10.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,49 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,79 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 600,65 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 20,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 498,51 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 19.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Gerresheimer im Jahr 2025 3,91 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG

