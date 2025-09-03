Gerresheimer Aktie News: Gerresheimer gibt am Nachmittag deutlich nach

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Gerresheimer. Die Gerresheimer-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 16,3 Prozent auf 35,82 EUR nach.

Die Aktionäre schickten das Papier von Gerresheimer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 16,3 Prozent auf 35,82 EUR. Der Kurs der Gerresheimer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 26,52 EUR nach. Bei 42,92 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Gerresheimer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.578.937 Stück gehandelt.

Bei 99,25 EUR erreichte der Titel am 26.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Gerresheimer-Aktie mit einem Kursplus von 177,08 Prozent wieder erreichen. Am 24.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 26,52 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Gerresheimer-Aktie 35,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,938 EUR, nach 0,040 EUR im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 64,07 EUR für die Gerresheimer-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Gerresheimer am 10.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,49 EUR, nach 0,94 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 600,65 Mio. EUR – ein Plus von 19,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Gerresheimer 502,38 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 10.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 08.10.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,10 EUR je Gerresheimer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gerresheimer-Aktie

MDAX-Wert Gerresheimer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Gerresheimer-Investment von vor 3 Jahren verloren

MDAX-Titel Gerresheimer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Gerresheimer von vor einem Jahr gekostet

MDAX-Titel Gerresheimer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Gerresheimer von vor 10 Jahren verloren