Gerresheimer bekommt überraschend neuen Finanzchef - Kapitalmarkttag verschoben

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der zuletzt schwächelnde Pharmaverpackungshersteller Gerresheimer bekommt überraschend einen neuen Finanzchef. Vor diesem Hintergrund müssen die Aktionäre nun länger auf ein tiefergreifendes Strategie-Update des Unternehmens warten. So wird der für den 15. Oktober geplante Kapitalmarkttag verschoben, wie das im MDAX notierte Unternehmen am Freitag mitteilte. Hintergrund: Bernd Metzner, der die Finanzen des Konzerns seit sechs Jahren verantwortet, verlässt das Unternehmen zum 31. August auf eigenen Wunsch, "um sich einer neuen beruflichen Herausforderung zu stellen". Den Posten wird dann zum 1. September Wolf Lehmann übernehmen. Er war den Angaben zufolge zuletzt Operating Partner bei der Beteiligungsgesellschaft Triton und verfügt über rund 30 Jahre internationale Führungserfahrung in den Bereichen Finanzen, Strategie und Unternehmensentwicklung in verschiedenen Branchen./mis/stk

