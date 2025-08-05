Gerresheimer bekommt überraschend neuen Finanzchef - Kapitalmarkttag verschoben
Werte in diesem Artikel
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der zuletzt schwächelnde Pharmaverpackungshersteller Gerresheimer bekommt überraschend einen neuen Finanzchef. Vor diesem Hintergrund müssen die Aktionäre nun länger auf ein tiefergreifendes Strategie-Update des Unternehmens warten. So wird der für den 15. Oktober geplante Kapitalmarkttag verschoben, wie das im MDAX notierte Unternehmen am Freitag mitteilte. Hintergrund: Bernd Metzner, der die Finanzen des Konzerns seit sechs Jahren verantwortet, verlässt das Unternehmen zum 31. August auf eigenen Wunsch, "um sich einer neuen beruflichen Herausforderung zu stellen". Den Posten wird dann zum 1. September Wolf Lehmann übernehmen. Er war den Angaben zufolge zuletzt Operating Partner bei der Beteiligungsgesellschaft Triton und verfügt über rund 30 Jahre internationale Führungserfahrung in den Bereichen Finanzen, Strategie und Unternehmensentwicklung in verschiedenen Branchen./mis/stk
Ausgewählte Hebelprodukte auf Gerresheimer
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Gerresheimer
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Gerresheimer AG
Analysen zu Gerresheimer AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2025
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.2025
|Gerresheimer Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|04.08.2025
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.2025
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|17.07.2025
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2025
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.2025
|Gerresheimer Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|04.08.2025
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.2025
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.2025
|Gerresheimer Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.07.2025
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|10.07.2025
|Gerresheimer Hold
|Warburg Research
|04.06.2025
|Gerresheimer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.06.2025
|Gerresheimer Hold
|Warburg Research
|03.06.2025
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.07.2025
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|03.07.2025
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|04.06.2025
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|09.04.2021
|Gerresheimer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|19.02.2021
|Gerresheimer Verkaufen
|Independent Research GmbH
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Gerresheimer AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen