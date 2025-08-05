DAX23.991 -0,2%ESt505.382 -0,3%Top 10 Crypto15,56 -2,1%Dow45.637 +0,2%Nas21.705 +0,5%Bitcoin94.507 -1,9%Euro1,1666 -0,1%Öl68,08 -0,3%Gold3.409 -0,3%
Gerresheimer bekommt überraschend neuen Finanzchef - Kapitalmarkttag verschoben

29.08.25 08:20 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Gerresheimer AG
42,84 EUR 0,22 EUR 0,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der zuletzt schwächelnde Pharmaverpackungshersteller Gerresheimer bekommt überraschend einen neuen Finanzchef. Vor diesem Hintergrund müssen die Aktionäre nun länger auf ein tiefergreifendes Strategie-Update des Unternehmens warten. So wird der für den 15. Oktober geplante Kapitalmarkttag verschoben, wie das im MDAX notierte Unternehmen am Freitag mitteilte. Hintergrund: Bernd Metzner, der die Finanzen des Konzerns seit sechs Jahren verantwortet, verlässt das Unternehmen zum 31. August auf eigenen Wunsch, "um sich einer neuen beruflichen Herausforderung zu stellen". Den Posten wird dann zum 1. September Wolf Lehmann übernehmen. Er war den Angaben zufolge zuletzt Operating Partner bei der Beteiligungsgesellschaft Triton und verfügt über rund 30 Jahre internationale Führungserfahrung in den Bereichen Finanzen, Strategie und Unternehmensentwicklung in verschiedenen Branchen./mis/stk

Analysen zu Gerresheimer AG

DatumRatingAnalyst
14.08.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
05.08.2025Gerresheimer BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
04.08.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
17.07.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research
17.07.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
14.08.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
05.08.2025Gerresheimer BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
04.08.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
17.07.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
14.07.2025Gerresheimer BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.07.2025Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
10.07.2025Gerresheimer HoldWarburg Research
04.06.2025Gerresheimer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.06.2025Gerresheimer HoldWarburg Research
03.06.2025Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
17.07.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research
03.07.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research
04.06.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research
09.04.2021Gerresheimer VerkaufenIndependent Research GmbH
19.02.2021Gerresheimer VerkaufenIndependent Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Gerresheimer AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen