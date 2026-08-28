DAX 26.367 +0,3%ESt50 6.425 -0,7%MSCI World 4.993 +0,4%Top 10 Crypto 10,47 +3,7%Nas 26.541 +1,6%Bitcoin 68.359 -0,8%Euro 1,1646 -0,1%Öl 89,4 -0,4%Gold 4.586 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Gerresheimer: Deutliche Fortschritte und ein Rückschlag

SmartCaps ist ein Angebot des redaktionellen Partners StockXperts.
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Gerresheimer: Deutliche Fortschritte und ein Rückschlag

Die Aktie von Gerresheimer befindet sich nach einem ersten Rebound seit Anfang Mai in der Seitwärtskonsolidierung. Ist das die Basis für einen weiteren Kursaufschwung? Das kommt darauf an.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Gerresheimer AG
26.52 EUR 1.12 EUR 4.41 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie von Gerresheimer hatte Anfang des Jahres ihre Talfahrt zunächst fortgesetzt und mit 14,83 Euro auf Xetra ein Mehrjahrestief erreicht. In diesem Kursniveau spiegelte sich die Sorge wider, dass der Konzern wegen einer durchwachsenen Geschäftsentwicklung und substanziellen Bilanzierungsproblemen unter einer hohen Schuldenlast kollabieren könnte.

Deutliche Fortschritte

Doch inzwischen wurden größere Fortschritte erzielt. Das Thema Bilanzprobleme ist mit der verspäteten Vorlage des Geschäftsberichts Ende Juni erstmal abgeräumt und die angestrebten Verkäufe von Aktivitäten (Centor / Primary Packaging Plastics) könnten Ende Juli vereinbart werden. Ein Vollzug der Transaktionen wurde bis Jahresende (Centor) sowie im ersten Halbjahr 2027 (Primary Packaging Plastics) in Aussicht gestellt. Damit wird auch die Verschuldung wieder erheblich sinken.

Operative Entwicklung noch durchwachsen

Operativ ist die Entwicklung aber noch durchwachsen. Im ersten Quartal lag der Umsatz nach vorläufigen Berechnungen mit 524 Mio. Euro nur geringfügig über dem adjustierten Vorjahreswert und das bereinigte EBITDA ist im Vorjahresvergleich von 81 auf 66 Mio. Euro zurückgegangen. Der Fokus des Managements lag aber besonders auf der Cashflowentwicklung, und hier konnte der saisonal übliche Abfluss im ersten Quartal mit einem Free-Cashflow von -32 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr (-141 Mio. Euro) deutlich eingedämmt werden.

Geschäftsdynamik soll anziehen

Im zweiten Halbjahr soll die Geschäftsdynamik anziehen, und das könnte weitere Verbesserungen bei den Kennzahlen einleiten. Hier sehen wir den Schlüssel für …

Unsere vollständige Einschätzung lesen Sie morgen in unserem kostenlosen Newsletter, hier können Sie sich dafür registrieren:

SmartCaps-Newsletter – Investieren in Small & Mid Caps

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.