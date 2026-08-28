Gerresheimer: Deutliche Fortschritte und ein Rückschlag

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Die Aktie von Gerresheimer befindet sich nach einem ersten Rebound seit Anfang Mai in der Seitwärtskonsolidierung. Ist das die Basis für einen weiteren Kursaufschwung? Das kommt darauf an.

Die Aktie von Gerresheimer hatte Anfang des Jahres ihre Talfahrt zunächst fortgesetzt und mit 14,83 Euro auf Xetra ein Mehrjahrestief erreicht. In diesem Kursniveau spiegelte sich die Sorge wider, dass der Konzern wegen einer durchwachsenen Geschäftsentwicklung und substanziellen Bilanzierungsproblemen unter einer hohen Schuldenlast kollabieren könnte.

Deutliche Fortschritte

Doch inzwischen wurden größere Fortschritte erzielt. Das Thema Bilanzprobleme ist mit der verspäteten Vorlage des Geschäftsberichts Ende Juni erstmal abgeräumt und die angestrebten Verkäufe von Aktivitäten (Centor / Primary Packaging Plastics) könnten Ende Juli vereinbart werden. Ein Vollzug der Transaktionen wurde bis Jahresende (Centor) sowie im ersten Halbjahr 2027 (Primary Packaging Plastics) in Aussicht gestellt. Damit wird auch die Verschuldung wieder erheblich sinken.

Operative Entwicklung noch durchwachsen

Operativ ist die Entwicklung aber noch durchwachsen. Im ersten Quartal lag der Umsatz nach vorläufigen Berechnungen mit 524 Mio. Euro nur geringfügig über dem adjustierten Vorjahreswert und das bereinigte EBITDA ist im Vorjahresvergleich von 81 auf 66 Mio. Euro zurückgegangen. Der Fokus des Managements lag aber besonders auf der Cashflowentwicklung, und hier konnte der saisonal übliche Abfluss im ersten Quartal mit einem Free-Cashflow von -32 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr (-141 Mio. Euro) deutlich eingedämmt werden.

Geschäftsdynamik soll anziehen

Im zweiten Halbjahr soll die Geschäftsdynamik anziehen, und das könnte weitere Verbesserungen bei den Kennzahlen einleiten. Hier sehen wir den Schlüssel für …

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