DAX23.969 +2,4%Est505.837 +2,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2900 +1,8%Nas22.697 ±0,0%Bitcoin60.033 +1,9%Euro1,1607 -0,2%Öl87,80 -2,2%Gold5.190 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Lufthansa 823212 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 TUI TUAG50 ExxonMobil 852549 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Microsoft 870747 Amazon 906866 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ölpreise sinken: DAX beendet Handel weit im Plus -- US-Börsen kaum verändert -- Trump: Iran-Krieg "so gut wie beendet" -- VW, BioNTech, NIO, AT&T, Lumentum, Rheinmetall, Bitcoin & Co. im Fokus
Top News
Aktien von NVIDIA, Apple & Co.: So positionierte sich die Zurich Insurance Group in Q4 im US-Sektor Aktien von NVIDIA, Apple & Co.: So positionierte sich die Zurich Insurance Group in Q4 im US-Sektor
Kurswende nach dem Öl-Schock: Bitcoin & Co. erholen sich - Krypto-Aktien wie Strategy, MARA und Coinbase ungleich Kurswende nach dem Öl-Schock: Bitcoin & Co. erholen sich - Krypto-Aktien wie Strategy, MARA und Coinbase ungleich
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Gerresheimer: Jahresabschluss 2025 wohl erst im Juni - SDax-Rausschmiss droht

10.03.26 22:17 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Gerresheimer AG
16,36 EUR -2,65 EUR -13,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
SDAX
17.316,1 PKT 440,4 PKT 2,61%
Charts|News|Analysen

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der mit Bilanzierungsfehlern ringende Verpackungsspezialist Gerresheimer muss wegen der Verschiebung der Vorlage des Geschäftsberichts 2025 voraussichtlich den Nebenwerteindex SDAX verlassen. Laut Abstimmung mit dem Abschlussprüfer dürfte der testierte Jahres- und der Konzernabschluss erst nach dem 31. März veröffentlicht werden, teilte das Unternehmen am Dienstagabend mit. Bereits vor einigen Wochen hatte Gerresheimer dem eigentlich für Ende Februar geplanten Veröffentlichungsdatum eine Absage erteilt.

Wer­bung

Die Aufstellung des Jahres- und Konzernabschlusses 2025 verzögere sich, da

die derzeit laufenden Untersuchungen einer zweiten externen

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Blick auf Geschäftsvorgänge im

Geschäftsjahr 2024 und 2025 und die Aufbereitung für die Abschlussprüfung

erforderlichen Unterlagen länger als erwartet dauerten, hieß es weiter. Angestrebt werde nun eine Veröffentlichung im Juni. Mit dieser Verzögerung würde Gerresheimer gegen die Index-Regeln der Deutschen Börse verstoßen und müsste daher den Nebenwerte-Index SDax verlassen.

Wer­bung

Die eigentlich für den 3. Juni geplante Hauptversammlung muss auch verschoben werden. Und auch die Zahlen für das erste Geschäftsquartal müssen nun auf einen Termin nach dem bisher geplanten 16. April verschoben werden. Wie es weiter hieß, spricht Gerresheimer nun mit den Kreditgebern, um eine

Verlängerung der in den Finanzierungsverträgen festgelegten Vorlagepflichten

des Jahresabschlusses zu vereinbaren.

Zum Hintergrund: Gerresheimer hatte im Februar mitgeteilt, aufgrund interner Hinweise in Abstimmung mit dem Abschlussprüfer weitere Untersuchungen durch eine zweite Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zur Erfassung von Umsatzerlösen und Bilanzierung in den Geschäftsjahren 2024 und 2025 beauftragt zu haben.

Wer­bung

Nach bisherigen Erkenntnissen hätten einzelne Mitarbeitende gegen interne Richtlinien und Bilanzierungsvorschriften verstoßen, hatte es in diesem Zusammenhang geheißen. Die daraus resultierenden Korrekturen im Konzernabschluss betreffen demnach im Wesentlichen die Erfassung von Umsatzerlösen und die Bilanzierung und Bewertung von Vorräten./mis

Ausgewählte Hebelprodukte auf Gerresheimer

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Gerresheimer

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Gerresheimer AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Gerresheimer AG

DatumRatingAnalyst
24.02.2026Gerresheimer SellUBS AG
16.02.2026Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
16.02.2026Gerresheimer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.02.2026Gerresheimer UnderperformBernstein Research
12.02.2026Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11.02.2026Gerresheimer OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.02.2026Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
16.01.2026Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
23.12.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
21.10.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
16.02.2026Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
16.02.2026Gerresheimer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.02.2026Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
11.02.2026Gerresheimer NeutralUBS AG
11.02.2026Gerresheimer Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
24.02.2026Gerresheimer SellUBS AG
12.02.2026Gerresheimer UnderperformBernstein Research
11.02.2026Gerresheimer VerkaufenDZ BANK
13.01.2026Gerresheimer UnderperformBernstein Research
22.12.2025Gerresheimer VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Gerresheimer AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen