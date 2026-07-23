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Gerresheimer: Neue Kapazitäten und Margenpotenzial

23.07.26 12:10 Uhr

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Gerresheimer: Neue Kapazitäten und Margenpotenzial | finanzen.net

Mit einem neuen Werk in China verdoppelt Gerresheimer seine Produktionskapazitäten im wichtigsten Wachstumsmarkt.

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Gerresheimer AG
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Nachdem die bilanziellen Unregelmäßigkeiten bereinigt sind und endlich auch der Jahresabschluss 2025 vorgelegt wurde, kann Gerresheimer auch auf operativer Ebene wieder Fortschritte vermelden. Wie heute bekanntgegeben, hat der Düsseldorfer Konzern im chinesischen Zhenjiang Dagang ein neues Werk für die Produktion von pharmazeutischen Primärverpackungen aus Glas in Betrieb genommen. Damit werden die Produktionskapazitäten im wachstumsstarken chinesischen Markt auf einen Schlag verdoppelt. Der kostengünstige neue Standort dürfte maßgeblich dazu beitragen, die vom Vorstand angepeilte Steigerung der bereinigten EBITDA-Marge auf 17 bis 18 Prozent zu erreichen. Auch wenn sich die Gerresheimer-Aktie seit ihrem Tief Ende Februar bereits um gut 60 Prozent erholt hat, verfügt sie mit einem KGV von lediglich 12 weiterhin über einen hohen spekulativen Hebel.

Die vollständige Unternehmensmeldung finden sie hier: zum Artikel

Einen wichtigen Erfolg konnte auch Pentixapharm vermelden. Denn die große Kapitalerhöhung ist auf eine gute Resonanz gestoßen, wodurch die Finanzierung einer großen Phase-3-Studie, des derzeit zentralen Werttreibers der Aktie, gesichert ist: zum Artikel

Gute News gab es zudem von Salzgitter, was der Aktie den entscheidenden Schub beim Angriff auf neue Höchsstände geben könnte: zum Artikel

Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.520 Prozent oder 14,2 Prozent p.a. (Stand: 11.07.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Erstellung am 23.07.26 um 11:20 Uhr.

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