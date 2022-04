Gerresheimer traut sich noch mehr Umsatzwachstum zu

Werbung

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: Asiatische Börsen geben nach -- Fed signalisiert größere Zinsschritte -- Gerresheimer steigert Umsatz und Gewinn -- Aareal Bank, Eckert & Ziegler im Fokus

BGH-Urteil im Streit um Ansprüche an Erfolg des Porsche 911 steht an. Deutsche Telekom-Aktie: Post-Chef Appel will in Telekom-Aufsichtsrat. Samsung will deutlich mehr Gewinn erzielen. London friert Kapital von Sberbank und Credit Bank of Moscow in Großbritannien ein. USA verhängen neue Sanktionen gegen Russland - Sberbank und Alfa-Bank betroffen.