Gerresheimer übernimmt die italienische Bormioli Pharma

FRANKFURT (Dow Jones)--Gerresheimer verstärkt sich mit einer Akquisition in Italien. Der Verpackungshersteller übernimmt die Blitz LuxCo Sarl, die Holdinggesellschaft der Bormioli Pharma Gruppe, von Fonds des Finanzinvestors Triton. Der Kaufpreis basiere auf einem ermittelten Unternehmenswert von rund 800 Millionen Euro, dies entspricht einem bereinigten EBITDA-Multiple von rund 10, teilte Gerresheimer mit. Bormioli Pharma mit Sitz in Parma, Italien, verfügt über 9 Produktionsstandorte in Europa.

Das Portfolio von Bormioli Pharma an pharmazeutischen Primärverpackungen aus Glas und Kunststoff sowie Verschlusslösungen, Zubehör und Dosiersystemen ergänzt das von Gerresheimer. Die Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Parma, Italien, verfügt über neun Produktionsstandorte in Europa.

Nach der Integration soll ein neuer Geschäftsbereich Moulded Glass entstehen, mit neuen Optionen zur strategischen Ausrichtung.

Die Transaktion wird von einem Bankenkonsortium bestehend aus UniCredit, Commerzbank und LBBW finanziert. Der Abschluss der Transaktion wird im vierten Quartal erwartet.

May 23, 2024 00:37 ET (04:37 GMT)