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Gerresheimer verliert seinen Interimschef vorzeitig - Aktie verliert

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Aktien
Gerresheimer AG
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DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Verpackungshersteller Gerresheimer verliert seinen Übergangschef etwas früher als geplant. "Uwe Röhrhoff hat sein Mandat als Interim-CEO der Gerresheimer AG auf eigenen Wunsch beendet", teilte der Konzern am Montagabend mit. Röhrhoff, der bereits die Geschicke des Unternehmens von 2010 bis 2017 geleitet hatte, übernahm den Posten als Vorstandsvorsitzenden erneut im vergangenen November. Sein Vertrag lief noch bis Oktober. Seine Aufgaben sollen nun erst einmal Finanzchef Wolf Lehmann und Vorstandsmitglied Achim Schalk übernehmen, hieß es. Die Aktie verlor im frühen Handel deutlich mit Minus 6,5 Prozent.

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Nach mehreren Gewinnwarnungen, der Talfahrt des Aktienkurses und einem Bafin-Untersuchung verließ der langjährige Vorstandschef Dietmar Siemssen das Unternehmen Ende Oktober. Bereits zuvor war Finanzchef Bernd Metzner gegangen. Auf ihn folgte Wolf Lehmann./mne/nas/stk

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DatumRatingAnalyst
09:16 Gerresheimer Hold Jefferies & Company Inc.
05.08.26 Gerresheimer Neutral UBS AG
04.08.26 Gerresheimer Hold Deutsche Bank AG
30.07.26 Gerresheimer Sell UBS AG
29.07.26 Gerresheimer Halten DZ BANK

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