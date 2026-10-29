Marvell-Aktie bricht ein: Übernahmegespräche mit Lumentum laufen wohl - Zweifel an Finanzierung

Gerüchte

29.10.26 10:40 Uhr

Ein einziger Bericht über fortgeschrittene Gespräche spaltet die Aktionäre beider Konzerne, und eine Zahl aus Marvells Bilanz zeigt, warum.

• Die Verhandlungen sind vertraulich, es gibt noch keine Details zu Kaufpreis oder Finanzierungsart; eine Einigung könnte Anfang November bekannt gegeben werden.

Marvell steht laut Bloomberg kurz vor einer Übernahme von Lumentum

Bernstein sieht bei Deal dieser Größe zusätzlichen Finanzierungsbedarf

Am 5. November legt Lumentum Quartalszahlen vor

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Als Bloomberg am Mittwoch nach US-Börsenschluss von weit fortgeschrittenen Übernahmegesprächen zwischen Marvell Technology und Lumentum berichtet, fällt die Antwort des Marktes zweigeteilt aus. Im nachbörslichen NASDAQ-Handel zog die Lumentum-Aktie kräftig an, während Marvell-Papiere deutlich nachgaben. Auch am Donnerstag bleibt das gespaltene Bild bestehen: Vorbörslich gewinnen Lumentum-Anteilsscheine zeitweise 6,03 Prozent auf 969,06 US-Dollar. Derweil sacken Marvell-Aktien um 9,57 Prozent auf 227,57 US-Dollar ab. Das Muster ist typisch für Übernahmefantasien: Der Zielkonzern wird mit der Aussicht auf einen Aufschlag gehandelt, der Käufer mit den Kosten. Eine Einigung könnte dem Bericht zufolge schon Anfang November verkündet werden. Beide Unternehmen ließen Anfragen der Nachrichtenagentur Reuters zunächst unbeantwortet, eine offizielle Bestätigung steht damit aus.

Was über die Gespräche bekannt ist

Viel mehr als den Stand der Verhandlungen geben die Berichte nicht preis. Wie Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen schreibt, sind die Gespräche vertraulich, und sowohl Bedingungen als auch Zeitplan könnten sich noch verschieben. Reuters bestätigte den fortgeschrittenen Stand am selben Abend über eine eigene Quelle. Zu Kaufpreis, Prämie oder der Frage, ob Marvell in bar oder in eigenen Aktien zahlen würde, gibt es noch keine Angaben. Die Dimension ist trotzdem greifbar: Vor der Meldung brachte Lumentum einen Börsenwert von rund 82,8 Milliarden US-Dollar auf die Waage, Marvell etwa 220,67 Milliarden US-Dollar. Bloomberg ordnet das Vorhaben als möglichen Großdeal im Wettlauf um Kapazitäten für künstliche Intelligenz ein.

Warum Marvell nach Lasern und Optik greift

Der Zukauf würde sich nahtlos in Marvells bisherigen Kurs einfügen. Reuters zählt den Chipdesigner zu den größten Gewinnern der Investitionswelle in Rechenzentren, getragen von maßgeschneiderten Chips und Netzwerkprodukten. Anfang Oktober hob Marvell sein Umsatzziel für das Geschäftsjahr 2028, das vom Kalenderjahr abweicht, von 15 auf 20 Milliarden US-Dollar an. Den Vorstoß in optische Technologien hatte der Konzern nach Einschätzung der Analysten von Bernstein bereits mit der Übernahme des Photonikspezialisten Celestial AI untermauert, die Ende 2025 für 3,25 Milliarden US-Dollar angekündigt wurde. Lumentum würde diese Kette um eigene Laser und optische Komponenten ergänzen, also um jene Bauteile, die den Datenverkehr zwischen Servern beschleunigen.

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Lumentum-Aktie: Begehrtes Wachstum mit hohem Preisschild

Dass ein Käufer ausgerechnet bei Lumentum anklopft, überrascht mit Blick auf die Zahlen kaum. Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026, das im Juni endete, steigerte der Optikspezialist den Umsatz auf rund 1,01 Milliarden US-Dollar, mehr als doppelt so viel wie die knapp 481 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal. Für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 stellte das Management 1,225 bis 1,275 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Wie gefragt diese Bauteile inzwischen sind, zeigt auch NVIDIA: Der Chipkonzern kündigte Anfang März dieses Jahres an, zwei Milliarden US-Dollar in Lumentum zu investieren, flankiert von einer mehrjährigen Abnahmezusage in Milliardenhöhe und Zugriffsrechten auf künftige Laserkapazitäten.

Zweifel an der Finanzierung: Neue Schulden oder Verwässerung - das ist für Anleger interessant

Während Marvell mit dem angehobenen Umsatzziel eine Wachstumsgeschichte erzählt, rückt die Börse eine nüchternere Frage in den Vordergrund. Zum Ende des zweiten Quartals des Geschäftsjahres 2027, berichtet am 27. August, verfügte der Konzern über liquide Mittel von rund 3,9 Milliarden US-Dollar, ein Bruchteil des Börsenwerts von Lumentum von rund 83 Milliarden US-Dollar. Bernstein hält es für wahrscheinlich, dass ein Geschäft dieser Größe zusätzliche Finanzierung erfordert, und verweist auf mögliche Hürden bei der Integration. Für Aktionäre liefe das je nach Struktur auf neue Schulden, die Ausgabe neuer Aktien oder eine Mischung aus beidem hinaus. Offen ist zudem, was ein Eigentümerwechsel für die Vereinbarungen mit NVIDIA bedeuten würde.

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Der nächste belastbare Datenpunkt kommt von Lumentum selbst. Am 5. November legt der Konzern nach US-Börsenschluss die Zahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 vor, die Telefonkonferenz folgt um 17 Uhr Ostküstenzeit. Liegt bis dahin kein unterschriebener Vertrag vor, dürfte sich ein Teil der Fragerunde um die Gespräche mit Marvell drehen.

Benedict Kurschat, Redaktion Finanzen.net

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