PacWest-Aktie an der NASDAQ -46 % - US-Regionalbankenkrise setzt sich fort

Die Aktien von PacWest Bancorp rauschen am Donnerstag im Handel an der NASDAQ zeitweise um 46,88 Prozent nach unten auf 3,41 US-Dollar, nachdem Bloomberg einen Kreisebericht über die Erwägung strategischer Optionen bei dem Institut veröffentlicht hatte. Zu diesen gehörten auch ein Verkauf, berichtete die Nachrichtenagentur unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Bank habe mit einem Finanzberater zusammengearbeitet und auch eine Abspaltung und eine Kapitalerhöhung erwogen.

Das Institut sei offen für einen Verkauf, habe aber noch keinen formellen Prozess gestartet, hieß es weiter. Ein Komplettverkauf sei schwierig, weil es dafür nicht sehr viele potentielle Erwerber gebe. Ein Vertreter von PacWest wollte der Agentur zufolge keinen Kommentar abgeben.

Die Aktien hatten bereits am Dienstag im Zuge einer allgemeinen Schwäche von Regionalbanken 28 Prozent verloren. Seit Anfang März beträgt das Minus 85 Prozent. An der Börse ist PacWest nicht mal mehr eine Milliarde US-Dollar wert. Die Vermögenswerte betragen Unternehmensangaben zufolge 44 Milliarden Dollar.

Die neueste Entwicklung im US-Regionalbankensektor ist auch ein herber Rückschlag für die US-Notenbank. Fed-Chef Jerome Powell hatte erst Stunden zuvor auf der Pressekonferenz zur jüngsten Zinsentscheidung Optimismus mit Blick auf eine Normalisierung versprüht. Die Fed musste dabei zwischen der Beruhigung der Sorgen im Bankensektor und dem Kampf gegen die hohen Verbraucherpreise abwägen.

Die aggressiven Zinserhöhungen der Fed haben auch einen Teil der Turbulenzen im Bankensektor ausgelöst. Die kollabierten Institute haben sich nicht ausreichend gegen steigende Zinssätze geschützt. Diese haben etwa den Marktwert ihrer Wertpapierbestände verringert. Mit der First Republic Bank war gerade erst ein weiteres strauchelndes US-Geldhaus zusammengebrochen. Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass der Branchenführer JPMorgan Chase die in Schieflage geratene Bank in einer staatlich koordinierten Rettungsaktion übernimmt. Nach dem Kollaps der Silicon Valley Bank und der Signature Bank im März hatte es zunächst so ausgesehen, als seien die Turbulenzen überwunden.

