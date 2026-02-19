Gerüchteküche brodelt

PayPal-Aktie zieht kräftig an: Konkurrent angeblich an Übernahme interessiert

23.02.26 20:26 Uhr

Die Aktien von PayPal reagieren am Montag mit einem Kurssprung auf Spekulationen, wonach mehrere potenzielle Käufer an einer Übernahme des US-Zahlungsdienstleisters interessiert seien.

Die Papiere des Zahlungsdienstleisters stiegen an der NASDAQ in der Spitze um knapp 10 Prozent auf 45,69 US-Dollar und notierten nun zeitweise noch 5,64 Prozent im Plus bei 44,00 US-Dollar. Damit reduzierten sie ihr Minus im laufenden Jahr auf rund 23 Prozent. Seit ihrem Zwischenhoch im Oktober hatten sie fast die Hälfte an Wert eingebüßt. Wer­bung Wer­bung Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider berichtet, weckt der Kursverfall beim Pionier digitaler Zahlungen das Interesse potenzieller Käufer. Das Unternehmen habe angesichts des Kaufinteresses von verschiedenen Seiten Gespräche mit Banken geführt. Mindestens ein großer Konkurrent habe ein Auge auf PayPal als Gesamtunternehmen geworfen, während andere Interessenten nur an bestimmten Vermögenswerten interessiert seien. Ein Deal sei aber nicht sicher, hieß es weiter. /edh/jha/ PARIS/FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images, Ken Wolter / Shutterstock.com