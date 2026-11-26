BERLIN (dpa-AFX) - Vier Wochen vor Weihnachten kocht mit einem Unionsvorschlag der Koalitionsstreit über die Rente für besonders langjährig Versicherte hoch. Wer darf künftig noch nach einer Versicherungszeit von 45 Jahren früher und ohne Abschläge in Rente gehen, nur noch Geringverdienende oder wie bisher auch jene mit höherem Einkommen?

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Innerhalb weniger Stunden melden sich zahlreiche Unions- und SPD-Politikerinnen und -Politiker zu Wort, Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und der zuständige Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) hingegen nicht. Schon über Nacht wird klar: Die SPD lehnt den Vorschlag ab. Die Zeit geht dahin, wieder sammeln sich neue unschöne Worte zwischen den Regierungspartnern an. Dennoch könnte die Koalition die Ankündigung des Kanzlers, die Gesetzgebung für die geplante Rentenreform bis Weihnachten zu starten, noch einhalten.

Der am Mittwochabend zunächst mit einem "Spiegel"-Bericht bekanntgewordene Vorschlag vom Unionsfraktionsvize Johannes Winkel sowie den Abgeordneten Marc Biadacz und Pascal Reddig (alle CDU) sieht eine Einschränkung der früheren Rente nach 45 Beitragsjahren vor. Sie soll nach dem auch der dpa vorliegenden Vorschlag bei einer bestimmten Einkommenshöhe begrenzt und nur für jene darunter weiter abschlagsfrei gewährt werden.

Konkret würde die frühere Rente wie bisher fließen, wenn jemand in seiner Erwerbszeit im Durchschnitt maximal 70 Prozent des Durchschnittseinkommens verdient hat. Wer mehr verdient, müsste bei Frühverrentung Abschläge hinnehmen. Die beliebte Rentenart könnte demnach "für Menschen mit kleinen Einkommen vollständig erhalten" bleiben. Diese Personengruppe arbeite besonders häufig in körperlich und psychisch belastenden Jobs.

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SPD sagte Nein zu neuem Vorschlag

Aus Verhandlungskreisen erfuhr die dpa noch am Abend: "Dieser Vorschlag entspricht nicht dem Verhandlungsstand und wurde verworfen, da er wenig Einsparungen bringt." Tags darauf werden SPD-Politikerinnen und -Politiker deutlich. Die arbeitsmarktpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Annika Klose, sagt, sie erwarte, "solche Vorschläge miteinander intern zu besprechen, anstatt einander über die Presse davon zu unterrichten". Klose begrüßt, dass die Union nun Lösungsvorschläge mache. "Der neue Vorschlag der Union ist für uns allerdings so nicht hinnehmbar."

Als Begründung nennt Klose: "Er würde bedeuten, dass alle, die mehr als 3.000 Euro brutto verdienen, künftig Abschläge auf ihre Rente zahlen würden, auch wenn sie 45 Jahre lang eingezahlt haben." Das betreffe 90 Prozent der bisherigen Anspruchsberechtigten und damit die meisten Pflegekräfte, Handwerker, Erzieherinnen oder Maurer. "Also genau die Menschen, die über eine sehr lange Zeit hart gearbeitet, früh angefangen und durchgehalten haben." SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf sagt der "Bild": "Eine abschlagsfreie Rente, die den Respekt vor der langjährigen Arbeit von Millionen Facharbeitern und Angestellten ausdrückt, kann nicht weite Teile der Bevölkerung ausschließen."

Bereits in den vergangenen Wochen war der SPD in der Debatte um die Rentenreform von Beobachtern mitunter vorgeworfen worden, ihr Kampf für den Erhalt der beliebten Rentenart sei Klientelpolitik. Die im Umfragetief steckende Partei wolle eine Facharbeiter-Wählerklientel nicht weiter verlieren. Wer gegen den Erhalt der beliebten Rentenart argumentiert, hält die Regelung angesichts der Alterung der Bevölkerung in der Regel für zu teuer.

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Etwa der Wirtschaftsweise Martin Werding warnte mehrfach davor, das ganze geplante Reformpaket mitsamt unter anderem einer neuen Kapitalsäule aufzuschnüren. Dann könne "der Kanzler die große Reform begraben", sagt das Mitglied der Rentenkommission etwa der "Rheinischen Post".

Wie teuer ist die "Rente mit 63"?

Genannt wird die umstrittene Rentenart noch "Rente mit 63", weil alle vor 1953 Geborenen ohne Abschläge mit 63 Jahren in Rente gehen konnten. Mit dem schrittweisen Anstieg des Rentenalters auf 67 verschiebt sich auch hier das Eintrittsalter nach oben. Ab Geburtsjahrgang 1964 kann man mit 65 Jahren in Rente gehen. Unterschiedliche Berechnungen gibt es zu den Milliardenkosten der "Rente mit 63". Nach einer DIW-Studie im Auftrag der Bertelsmann Stiftung würde die Abschaffung der Rentenart 9,5 Milliarden Euro pro Jahrgang sparen. Durch den späteren Renteneintritt stünde dem Arbeitsmarkt laut DIW zudem ein Potenzial für die Beschäftigung von 125.000 Arbeitskräften in Vollzeit zur Verfügung.

Zahlreiche Unionspolitiker fordern die SPD zum Einlenken auf. Der CDU-Haushaltspolitiker Andreas Mattfeldt etwa sagt Welt TV: "Die Hand jetzt schon wieder auszuschlagen, halte ich für nicht klug. (...) Die SPD kann so nicht weitermachen." CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann fordert von der SPD, eine "seriöse" Gegenfinanzierungsidee für einen Erhalt der umstrittenen Rentenart vorzulegen. Längst vereinbart sei, dass nur noch Härtefälle diese Rente noch bekommen sollten, sagt Hoffmann den Zeitungen der Mediengruppe Bayern.

Einer der Mitautoren des neuen Vorschlags, der CDU-Arbeitspolitiker Biadacz, wirbt trotz SPD-Widerspruchs bei RTL/ntv für den Vorschlag: "Ein Kompromiss in der Sache ist viel, viel besser, als gar kein Kompromiss zu haben."

Die Lösungssuche geht also voraussichtlich noch in der Adventszeit weiter. Klüssendorf meint, die Koalition nähere sich dem Ziel, "eine gemeinsame Lösung für die Rentenreform zu finden".

Mögliche Lösung im Rentenstreit

Zu einer Lösung könnte beitragen, dass künftig nicht mehr alle als Versicherungsjahre anerkannten Zeiten gelten, also als die nötigen 45 Jahre. "Es muss nicht zwingend sein, dass die anrechenbaren Zeiten bleiben, wie sie sind", sagt Klose der "Rheinischen Post". Die abschlagsfreie Rente könne "zielgenauer" werden.

Doch die SPD-Rentenexpertin schränkt sogleich ein: "Kinder- und Erziehungszeiten müssen aber weiterhin angerechnet werden, denn sonst wären überdurchschnittlich viele Frauen betroffen, die ohnehin im Schnitt deutlich geringere Renten haben." Berücksichtigt werden heute unter anderem auch Zeiten, in denen jemand Sozialleistungen wie Krankengeld bekommen hat. Bei Minijobs wird die Zeit berücksichtigt, wenn dafür Arbeitnehmer und Arbeitgeber Beiträge gezahlt haben. Auch Zeiten von Pflege, Wehr- und Zivildienstpflicht werden berücksichtigt.

Auf die Frage, ob Zeiten der Arbeitslosigkeit oder längerer Krankheit künftig nicht mehr angerechnet werden könnten, sagt Klose: "Das sind Dinge, über die wir diskutieren." Zugleich erinnert Klose daran, dass auch die SPD Forderungen hat. Die Union solle Widerstand gegen die Einbeziehung von Abgeordneten in die Rentenkasse aufgeben, fordert Klose, die Mitglied der Rentenkommission war. Das Gremium habe zu keinem Thema aus der Bevölkerung so viele Zuschriften bekommen. "Es löst ein totales Ungerechtigkeitsgefühl in der Bevölkerung aus, dass Abgeordnete und Beamte nicht einbezogen sind."

Arbeitgeber besorgt

Deutschlands Arbeitgeber zeigen sich zutiefst besorgt. "Aber die fortschreitende Verwässerung der Vorschläge der Alterssicherungskommission ist eine Ohrfeige für die aktuellen und zukünftigen Beitragszahler", kritisiert Steffen Kampeter, der Hauptgeschäftsführer ihres Verbands BDA. Würde jetzt auch die Abschaffung der abschlagsfreien Frühverrentung weitgehend gestrichen, "fällt das einzige Element weg, das in den kommenden Jahren die Rentenausgaben substanziell stabilisieren könnte"./bw/DP/mis