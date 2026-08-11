INDUS-Aktie deutlich fester: Gewinn verdoppelt - Auftragseingang steigt deutlich
Die Beteiligungsgesellschaft INDUS Holding hat den Auftragseingang im ersten Halbjahr deutlich gesteigert.
Werte in diesem Artikel
Insgesamt gingen Bestellungen über 1,1 Milliarden Euro ein und damit über ein Fünftel mehr als vor einem Jahr, wie das Unternehmen am Mittwoch zur Vorlage der endgültigen Resultate des ersten Halbjahres mitteilte. Bereits Ende Juni hatte INDUS auf Basis vorläufiger Halbjahreszahlen von einem deutlichen Wachstum des Umsatzes und des operativen Gewinns berichtet und die Jahresziele angehoben. Wie am Mittwoch nun auch mitgeteilt wurde, stieg der Gewinn unter dem Strich auf 62,2 Millionen Euro und damit auf mehr als das Doppelte.
INDUS Holding profitiert weiterhin im Zuge chinesischer Exportrestriktionen von einer weltweit angespannten Versorgungslage für den Werkstoff Wolframcarbid. Das Material ist sehr hart und verschleißfest und wird daher etwa in Schneidwerkzeuge und Bohrern verwendet. Zum Bereich Materials Solutions von INDUS gehört auch der Hartmetall- und Werkzeughersteller Betek, der Verschleißwerkzeuge, Werkzeugsysteme und Verschleiß-Schutzlösungen für den Straßenbau, Bergbau, Spezialtiefbau und Agrartechnik produziert.
"Uns ist sehr wohl bewusst, dass diese Entwicklung kein neues Normalniveau beschreibt. Derzeit lässt sich nicht absehen, wann und auf welcher Höhe sich die Preise für Wolframcarbid einpendeln werden", sagte der Vorstandsvorsitzende Johannes Schmidt laut Mitteilung. "Auf Jahressicht rechnen wir mit weiter steigenden Materialkosten, was zu einem Rückgang des Margenniveaus in diesem Bereich führen kann."
Zeitweise klettert die INDUS-Aktie im XETRA-Handel um 2,31 Prozent auf 31,00 Euro.
/mis/stk
BERGISCH GLADBACH (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf INDUS
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf INDUS
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: INDUS Holding AG
Aktuelle INDUS Aktie News
INDUS Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für INDUS nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen