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Geschäft brummt

INDUS-Aktie deutlich fester: Gewinn verdoppelt - Auftragseingang steigt deutlich

INDUS-Aktie deutlich fester: Gewinn verdoppelt - Auftragseingang steigt deutlich

Die Beteiligungsgesellschaft INDUS Holding hat den Auftragseingang im ersten Halbjahr deutlich gesteigert.

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Insgesamt gingen Bestellungen über 1,1 Milliarden Euro ein und damit über ein Fünftel mehr als vor einem Jahr, wie das Unternehmen am Mittwoch zur Vorlage der endgültigen Resultate des ersten Halbjahres mitteilte. Bereits Ende Juni hatte INDUS auf Basis vorläufiger Halbjahreszahlen von einem deutlichen Wachstum des Umsatzes und des operativen Gewinns berichtet und die Jahresziele angehoben. Wie am Mittwoch nun auch mitgeteilt wurde, stieg der Gewinn unter dem Strich auf 62,2 Millionen Euro und damit auf mehr als das Doppelte.

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INDUS Holding profitiert weiterhin im Zuge chinesischer Exportrestriktionen von einer weltweit angespannten Versorgungslage für den Werkstoff Wolframcarbid. Das Material ist sehr hart und verschleißfest und wird daher etwa in Schneidwerkzeuge und Bohrern verwendet. Zum Bereich Materials Solutions von INDUS gehört auch der Hartmetall- und Werkzeughersteller Betek, der Verschleißwerkzeuge, Werkzeugsysteme und Verschleiß-Schutzlösungen für den Straßenbau, Bergbau, Spezialtiefbau und Agrartechnik produziert.

"Uns ist sehr wohl bewusst, dass diese Entwicklung kein neues Normalniveau beschreibt. Derzeit lässt sich nicht absehen, wann und auf welcher Höhe sich die Preise für Wolframcarbid einpendeln werden", sagte der Vorstandsvorsitzende Johannes Schmidt laut Mitteilung. "Auf Jahressicht rechnen wir mit weiter steigenden Materialkosten, was zu einem Rückgang des Margenniveaus in diesem Bereich führen kann."

Zeitweise klettert die INDUS-Aktie im XETRA-Handel um 2,31 Prozent auf 31,00 Euro.

/mis/stk

BERGISCH GLADBACH (dpa-AFX)

Bildquellen: INDUS Holding AG

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DatumRatingAnalyst
13.05.26 INDUS Buy Warburg Research
27.03.26 INDUS Buy Warburg Research
03.02.26 INDUS Buy Warburg Research
13.11.25 INDUS Buy Warburg Research
13.08.25 INDUS Buy Warburg Research