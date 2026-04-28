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DWS-Aktie fällt: Iran-Krieg erwischt Fondstochter der Deutschen Bank

29.04.26 10:22 Uhr
Gewinn-Explosion bei der DWS: Warum die DWS-Aktie trotzdem in die Knie geht | finanzen.net

Der Krieg am Persischen Golf hat der Deutsche-Bank-Fondstochter DWS im ersten Quartal einen herben Knick eingebrockt.

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Nachdem Kunden im Januar und Februar noch eifrig Geld in die DWS geschoben hatten, zogen sie im März verstärkt Mittel ab, wie das Unternehmen am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Dennoch startete DWS dank ungewöhnlich hoher Erträge mit überraschend viel Gewinn ins Jahr. Dabei konnte das Unternehmen seine Kosten weiter senken. Vorstandschef Stefan Hoops sieht DWS auf Kurs zu seinen Zielen. Für die DWS-Aktie ging es jedoch abwärts.

Am Vormittag verlor das Papier rund 1,6 Prozent auf 56,50 Euro und gehörte damit zu den stärkeren Verlierern im MDAX. Damit wurde das Papier etwa so teuer gehandelt wie zum Jahreswechsel.

Im ersten Quartal stiegen die Erträge der DWS im Jahresvergleich um neun Prozent auf 821 Millionen Euro, weil sich erfolgsabhängige Zahlungen und Transaktionsgebühren verdreifachten.

Dadurch zehrten die Kosten nur noch 54,1 Prozent der Erträge auf, nachdem diese Quote ein Jahr zuvor noch 62,2 Prozent betragen hatte. Der Quartalsgewinn stieg um ein Drittel auf 264 Millionen Euro und übertraf die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten deutlich.

Allerdings sammelten die Fonds von DWS in den vergangenen drei Monaten unter dem Strich nur 11 Milliarden Euro an frischen Geldern ein, während Analysten mit mehr gerechnet hatten. Von dem Geld flossen 6,6 Milliarden Euro in langfristige Anlagen und damit weniger als vom Vorstand mittelfristig angepeilt.

So will Hoops in den drei Jahren bis 2028 insgesamt mehr als 160 Milliarden Euro in solche Langfrist-Anlagen lenken. Damit wären pro Quartal durchschnittliche Zuflüsse von mehr als 13 Milliarden Euro nötig.

Um den Gewinn weiter zu steigern, will DWS die Kosten im Griff behalten. Im Jahr 2027 sollen sie weniger als 55 Prozent der Erträge aufzehren. Im ersten Quartal fielen die absoluten Kosten um fünf Prozent niedriger aus als im Vorjahreszeitraum.

Goldman belässt DWS auf 'Neutral' - Ziel 64 Euro

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für DWS mit einem Kursziel von 64 Euro auf "Neutral" belassen. Das erste Quartal habe die Erwartungen klar getoppt, schrieb Oliver Carruthers am Mittwoch nach dem Bericht. Er verwies auf ein verbessertes Abschneiden bei den leistungsbezogenen Vergütungen und Kosten.

Die DWS-Aktie verliert auf XETRA zeitweise 1,48 Prozent auf 56,55 Euro.

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Olga P Galkina / Shutterstock.com

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